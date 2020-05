Minister cyfryzacji: 180 mln zł na program "Zdalna Szkoła+"

- Dzisiaj ogłaszamy program „Zdalna Szkoła+”. Jego budżet to 180 mln zł. To równowartość 120 tysięcy tabletów lub 51 tysięcy laptopów - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Do dziś w ramach programu „Zdalna Szkoła” wnioski złożyło 98 proc. samorządów (2741 z 2790). Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Z zakupem sprzętu nie trzeba będzie czekać na podpisanie umowy i przelew. Będziemy finansować zakupy poczynione od 16 marca 2020 r. Sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują - przyznał Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Raczej bez zmian

Czym nowy program będzie się różnił od „Zdalnej szkoły”? Niemal niczym.

Nieco inne - większe - będą kwoty dofinansowania. Tym razem samorządy będą mogły liczyć na wsparcie od 35 do 165 tysięcy złotych (w programie „Zdalna szkoła” kwoty dofinansowania wynosiły 35-100 tysięcy złotych). To, jaka kwota trafi na ich konto zależy od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

Tym razem o dofinansowanie będą mogły się starać tylko gminy, bo to one odpowiadają za wsparcie rodzin. W programie „Zdalna szkoła” mogły wziąć udział także powiaty.

Zależy nam, aby gminy decydując o przekazaniu sprzętu pamiętały o potrzebach rodzin wielodzietnych. Jeden laptop na troje czy czworo dzieci w wieku szkolnym to za mało. Chcemy pomóc - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Pamiętajmy też o niepełnosprawnych uczniach, którzy potrzebują specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania. Samorządy będą mogły je kupić za pieniądze z nowego programu – dodaje szef MC.

Minimum procedur

Złożenie wniosku o dofinansowanie będzie gwarancją wypłaty. Z zakupem sprzętu nie trzeba będzie czekać na podpisanie umowy i przelew. Będziemy finansować zakupy poczynione od 16 marca 2020 r.

Sprzęt kupuje gmina i wypożycza go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt też tam trafi - będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.

Tak jak w programie „Zdalna szkoła”, teraz także stawiamy na minimum formalności i maksimum skuteczności – mówi Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa. – Zastosujemy najprostszą z możliwych procedur, po to by pieniądze jak najszybciej trafiły na konta gmin – dodaje.

Tym razem do rozdysponowania mamy 180 milionów złotych, czyli równowartość 51 tysięcy laptopów lub 120 tysięcy tabletów. Nie będziemy gminom nic narzucać, w tym parametrów sprzętu. Za uzyskane dofinansowanie będą mogły kupić nie tylko sprzęt, ale też oprogramowanie, ubezpieczenie, a jeśli będzie taka potrzeba – także mobilny dostęp do internetu lub np. akcesoria.

Możliwe jest również sfinansowanie potrzebnego oprogramowania, ubezpieczenia sprzętu, mobilnego dostępu do internetu lub innych uzasadnionych wydatków (np. akcesoria).

Pełna gotowość

Centrum Projektów Polska Cyfrowa 15 maja uruchomi nabór wniosków. Zachęcamy wszystkie gminy do udziału w programie.

W ogłoszonym pod koniec marca programie „Zdalna szkoła” wnioski o dofinansowanie złożyło 2741 spośród 2790 samorządów (98%). Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

· Liczba wspartych szkół: 12 851

· Liczba wspartych nauczycieli: 31 387 (dane z 2019 r.: 587 936 – to liczba wszystkich nauczycieli, także przedszkolnych).

· Liczba wspartych uczniów: 205 715

Więcej informacji na www.cppc.gov.pl/zdalna-szkola

