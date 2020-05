Odpowiedzi szefa MEN: Kiedy powrót do szkół? W maseczkach?

Za kilka dni będzie informacja premiera. - O tym w jakiej formule i kiedy uczniowie będą wracać do szkół, premier będzie informował za kilka dni. Wtedy podamy więcej szczegółów - przekazał na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski.

Dziennikarze zadawali pytania dotyczące m.in. otwarcia szkół i poziomu cyfryzacji i nauki zdalnej w polskiej edukacji.

Czy Uczniowie będą musieli chodzić w maseczkach?

I dalej wyjaśniał:

W przypadku najmłodszych dzieci, jeżeli przebywają w swojej sali, to ani te dzieci, ani nauczyciele, nie są zobowiązani do tego, aby zakładać maseczki.

Natomiast gdy idą do części wspólnej, gdy dzieci idą z rodzicami do przedszkola czy do szkoły, to w przypadku dzieci powyżej 4 roku życia zobowiązani są do noszenia zasłony nosa i ust, podobnie zresztą jest z rodzicami gdy przychodzą do szatni, ich to obowiązuje. Podobne zasady będą obowiązywały także w szkołach — mówił