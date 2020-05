POLREGIO dołącza do grona partnerów kampanii BohaterON

POLREGIO z dumą informuje, że zwiększa swoje zaangażowanie w ogólnopolską kampanię „BohaterON – włącz historię!”.

Po dwóch latach jej wspierania w roli partnera, POLREGIO dołącza do grona partnerów strategicznych inicjatywy mającej na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

Największy polski przewoźnik kolejowy dołącza do grona partnerów strategicznych kampanii BohaterON.

O naszym zaangażowaniu w kampanię decyduje to, że jako spółka chcemy promować wartości społeczne i historyczne, odwołując się do naszej kultury, tradycji i obyczaju oraz historii i patriotyzmu. Kampania BohaterON to wspaniała inicjatywa dająca wyraz wszystkim tym wartościom i niosąca wymierną pomoc dla bohaterów naszej historii, którzy przelewali krew za ojczyznę. Chcemy nadal być integralną częścią tej kampanii i poprzez działanie z żelazną konsekwencją zwiększać swój udział w tym szlachetnym projekcie – komentuje Krzysztof Zgorzelski – Prezes Zarządu POLREGIO.