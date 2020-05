Utrata smaku i węchu objawem klinicznym COVID-19

Zaburzenia smaku i węchu, bóle głowy i mięśni oraz dreszcze zostały w poniedziałek dopisane do listy najważniejszych objawów klinicznych zakażenia koronawirusem w oficjalnych wytycznych południowokoreańskiej służby zdrowia - przekazała agencja Yonhap.

„Zmiany są odzwierciedleniem zebranych dotąd danych klinicznych, a ludzie przedstawiający te objawy muszą być przebadani” - powiedziała na konferencji prasowej szefowa Koreańskich Centrów Kontroli Chorób (KCDC) Dzeong Eun Kiong.

Dotychczas na oficjalnej liście objawów, mogących wskazywać na infekcję koronawirusem, w Korei Płd. znajdowała się tylko gorączka, kaszel, kłopoty z oddychaniem, ból gardła i zapalenie płuc - przypomina Yonhap.

Zaburzenia węchu i smaku zaobserwowano u pacjentów zakażonych koronawirusem również w innych krajach i regionach, a w niektórych przypadkach były to jedyne objawy infekcji. Figurują one także na liście symptomów Covid-19, wymienionych na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).