Best Quality Employer 2020 ponownie dla LINK4

Kapituła Certyfikacji Krajowej po raz drugi przyznała LINK4 tytuł Best Quality Employer, który wyróżnia najlepsze na rynku praktyki w obszarze HR

W programie Best Quality Employer nagradzane są firmy, które prowadzą efektywną polityką personalną, promują najciekawsze praktyki na rynku pracy, a także wyróżniają się najwyższymi kompetencjami w szeroko rozumianej dziedzinie HR. Pod uwagę brane są następujące kryteria: poziom zatrudnienia i rotacji pracowników, formy zatrudnienia, rozwój kwalifikacji zawodowej, ścieżki kariery i awansu, warunki rekrutacji i zarządzanie kompetencjami. W tym roku LINK4 został doceniony przez kapitułę m.in. za wsparcie rozwoju pracowników oraz indywidualne podejście do kandydatów do pracy i osób już zatrudnionych w firmie.

To wyróżnienie bardzo nas cieszy, bo w LINK4 mamy fantastyczne talenty i ich rozwój jest istotny dla realizacji naszych celów, które wyznaczamy sobie jako organizacja. Już od kilku lat na pierwszym miejscu stawiamy kompetencje naszych ludzi i często preferujemy awanse wewnątrz firmy niż sięganie po ekspertów z zewnątrz – wyjaśnia Marlena Piekut, dyrektor Pionu HR i Relacji z Klientem w LINK4.

Kapituła Certyfikacji Krajowej w uzasadnieniu swojej decyzji zwróciła uwagę na bogatą ofertę szkoleniową LINK4 oraz możliwość zdobywania kompetencji na wielu stanowiskach. Filarem obszaru rozwojowego w firmie jest program „4 razy świadomiej”, który ma za zadanie zwiększyć świadomość pracownika w czterech obszarach: jako lidera, jako członka zespołu, jako członka organizacji i jako człowieka. Jego celem jest zbudowanie zaangażowanego, odpowiedzialnego, empatycznego i skoncentrowanego na strategicznych celach zespołu potencjalnych liderów firmy. W programie bierze udział 74 pracowników.

Równolegle w firmie trwa program rozwojowy pod nazwą Akademia Analityka. To innowacyjny projekt, który ma identyfikować i rozwijać talenty analityczne, a także wspierać cały proces transformacji technologicznej LINK4 w data driven company. Blisko 50 uczestników Akademii bierze udział w wewnętrznych szkoleniach w trybie semestralnym i pracuje nad projektami analitycznymi usprawniającymi prace w ich obszarach biznesowych.

Musimy mieć świadomość, że nawet najlepiej zaprojektowany model analityczny nie będzie efektywny, jeśli nie zostanie praktycznie włączony w procesy biznesowe, za którymi zawsze stoją ludzie. Dlatego konieczne jest zbudowanie kompetencji analitycznych w dużo szerszej grupie pracowników, by w pełni korzystać ze skuteczności podejmowanych decyzji czy możliwości, jakie daje mierzalność procesów – tłumaczy Katarzyna Wojdyła, członek zarządu LINK4.

Tytuł Best Quality Employer 2020 jest potwierdzeniem wysokiej pozycji LINK4 w gronie najlepszych pracodawców w Polsce. Wcześniej firma została uhonorowana dwukrotnie tytułem Inwestor w Kapitał Ludzki oraz Great Place To Work.

mw, mat. prasowe LINK4