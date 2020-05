Prezydent dołączył do akcji #Hot16Challenge2

Wyzwanie #Hot16Challenge2 coraz mocniej podbija internet. Do akcji dołączają również politycy. Po Januszu Korwinie-Mikke swój utwór opublikował prezydent Andrzej Duda.

Prezydent nominował do wzięcia udziału w akcji m.in. premiera Mateusza Morawieckiego.

Pomysłodawcą akcji „Beef z koronawirusem #hot16challenge dla Siepomaga.pl” jest raper Solar. W jej ramach osoby ze świata kultury, mediów i polityki rapują szesnastowersowe zwrotki, zachęcając tym samym do zbiórki pieniędzy na walkę z koronawirusem. Akcja organizowana jest wraz z fundacją Siepomaga.pl. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem.

Do wpisu dołączony został film, na którym prezydent rapuje.

Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. To jest maj, nie pachnie Saska Kępa, może ktoś to gdzieś przewidział, ale wróżba raczej tępa. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ostre niebo tu i teraz, ostra ziemia, ostry kurz. Wczoraj znika w nieostrości, jutro, dzisiaj, zaraz, już. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Ciepły wieczór bez ciemności, trawa, spokój, my i wy. My i wy. My to oni, oni - my. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników, wszyscy razem, chwała im - rapuje prezydent.

Prezydent nominował także kolejne osoby do wzięcia udziału w akcji: Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę i premiera Mateusza Morawieckiego.

Dzięki zbiórce dotychczas udało się zebrać ponad 1,3 mln zł.

Wczoraj swoją odpowiedź na wyzwanie nagrał również Janusz Korwin-Mikke. Jego tekst był na tyle kontrowersyjny, że lewica złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

Należy uznać, iż fragmenty: „socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne sz” oraz „więc pi socjaliści muszą wisieć zamiast liści” wypełniają znamiona przestępstwa z art. 119 § 1 k.k, który to przepis stanowi: „Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”. We wskazanych fragmentach wypowiedzi Janusza Korwin-Mikke mamy do czynienia z groźbą bezprawną wobec grupy osób z powodu jej przynależności politycznej. Jest to czyn należący, obok przestępstw z art. 256 i art. 257 kk. do grupy przestępstw nazywanych w nauce prawa przestępstwami z nienawiści - czytamy we wniosku posłów Lewicy.