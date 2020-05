Bank przekazał sprzęt dla dzieci

Alior Bank w związku z pandemią koronawirusa przekazał Centrum Zdrowia Dziecka sprzęt komputerowy do zdalnych konsultacji z podopiecznymi z oddziałów kardiologii, diabetologii i psychiatrii - poinformował bank. Jak dodano, pomoc od banku umożliwia szpitalowi rozwój telemedycyny.

„Alior Bank w związku z pandemią koronawirusa przekazał Centrum Zdrowia Dziecka sprzęt komputerowy do zdalnych konsultacji z podopiecznymi z oddziałów kardiologii, diabetologii i psychiatrii. Pomoc od banku umożliwia szpitalowi rozwój telemedycyny" - poinformował bank w komunikacie.

Bank przekazał, że stan epidemiologiczny spowodował, iż wielu podopiecznych Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” zostało czasowo wypisanych ze szpitala.

„Aby umożliwić im dalsze leczenie, Alior Bank przekazał sprzęt komputerowy do monitorowania stanu zdrowia. Pozwoli on lekarzom zapewnić stałą opiekę pacjentom poprzez zdalne konsultacje. Zakupione komputery trafią do dzieci leczących się na oddziałach kardiologii, diabetologii oraz psychiatrii” - czytamy.

Prezes Alior Banku Krzysztof Bachta wskazał, że zakupione przez bank komputery zostały dostosowane do potrzeb pacjentów.

„Mamy nadzieję, że zastosowane na nich rozwiązania telemedyczne znacznie usprawnią codzienne, bezpieczne funkcjonowanie dzieci przebywających poza szpitalem, a jednocześnie pomogą lekarzom prowadzącym lepiej ocenić ich aktualny stan zdrowia. Dzięki temu szpital może zmniejszyć liczbę wizyt do niezbędnego minimum, a tym samym poprawić bezpieczeństwo osób w nim przebywających” - powiedział cytowany w komunikacie Bachta.

Alior przypomniał, że bank wcześniej wsparł laboratorium Centrum Zdrowia Dziecka, finansując zakup testów na obecność koronawirusa dla 200 dzieci, które w najbliższych tygodniach będą miały przeprowadzone zabiegi w tej placówce.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,93 proc. akcji należy do Grupy PZU.

