Dwa razy więcej mocy... z hydroelektrowni

Należąca do grupy energetycznej Tauron spółka Tauron Ekoenergia podwoiła moc wytwórczą elektrowni wodnej w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Spółka planuje dalszą modernizację zbudowanej ponad sto lat temu elektrowni. Unowocześniona ma być też hydroelektrownia w Złotnikach

W Pilchowicach, gdzie większość urządzeń hydrotechnicznych nie przechodziła gruntownej modernizacji ani wymiany niemal od czasu ich budowy w 1912 r., zakończono pierwszy etap prac. Obejmowały one remont części podwodnej budynku elektrowni oraz modernizację urządzeń technicznych. Wymieniono turbozespoły, transformatory, rozdzielnię i nastawnię, suwnicę, sygnalizatory i instalacje elektryczne.

Praca obiektu została w pełni zautomatyzowana. Dzięki przeprowadzonej modernizacji moc zainstalowana elektrowni wzrosła z 7,5 MW do 14 MW - podała Grupa, która w kolejnym etapie prac - do 2023 roku - zamierza także zmodernizować m.in. zasuwy turbinowe, zasuwy upustów dennych, sztolnię obiegową oraz wyremontować zaporę od strony wody, naprawić most i przelew kaskadowy.