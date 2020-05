Prezydent zatwierdził nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego RP

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził we wtorek nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Podczas uroczystości bbecni byli również: premier Mateusz Morawiecki, oraz ministrowie Mariusz Błaszczak, Mariusz Kamiński i Jacek Czaputowicz.

Dokument przewiduje przygotowanie i wprowadzenie ustawy o zarządzaniu i bezpieczeństwie narodowym, która ustali hierarchię strategicznych i planistycznych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Wraz z podpisem prezydenta traci moc Strategia Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 roku.

Przygotowanie tego dokumentu zajęło kilka lat, a odnosi się on przede wszystkim do zmian, które nastąpiły w okresie ostatniego pięciolecia. (…) Ostatnia strategia pochodziła z grudnia 2014 r. Jakże inna była wtedy rzeczywistość naszego bezpieczeństwa i to pod każdym względem. (…) Ta strategia uwzględnia wszystkie aspekty, które w międzyczasie, pomiędzy grudniem 2014 r., a dniem dzisiejszym się wydarzyły — dodał Andrzej Duda.