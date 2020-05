Już za tydzień koniec papierosów mentolowych!

Nadal połowa palaczy nie wie, że 20 maja wchodzi w życie zakaz mentoli. Już za tydzień w Polsce nie kupimy papierosów mentolowych, a szara strefa nie wzrośnie, wystrzeli w górę - ostrzegają eksperci. Zakaz nie dotyczy e-papierosów oraz wyrobów do nowatorskich wyrobów tytoniowych (podgrzewaczy tytoniu) - jak IQOS, czy Glo - oraz cygar i cygaretek.

Polska Izba Handlu przypomina, że 20 maja br. w życie wchodzi zakaz sprzedaży papierosów mentolowych oraz tych z kapsułką smakową. To efekt unijnej dyrektywy.

Ta sytuacja będzie miała znaczące i doniosłe skutki – mówi wiceprezes PIH – mówimy o zniknięciu z rynku produktów,które odpowiadają za od 5 do 15 proc. obrotów małych i średnich sklepów. A połowa konsumentów nadal nie wie o tym, że taki zakaz nadchodzi – alarmuje PIH.

Polacy, w porównaniu do innych obywateli UE, palą bardzo dużo mentoli i Polska wyróżnia się na tle krajów UE w konsumpcji mentolowych wyrobów tytoniowych. Stanowią one u nas blisko 30 proc. rynku . Z badania Forum Konsumentów wynika, że aż 51 proc. palaczy nie wie o nadchodzącym zakazie. Jednocześnie prawie 20 proc. respondentów deklaruje, że jest gotowe sięgnąć po papierosy mentolowe z czarnego rynku. W wśród nich już w przeszłości znajdywano trucizny i niebezpieczne opiłki.

Wyroby tytoniowe stanowią ważną kategorię sprzedaży w handlu detalicznym. W niektórych sklepach odpowiadają nawet za 40 proc. obrotów. Obawiamy się, że nowe przepisy negatywnie wpłyną na przychody zwłaszcza najmniejszych przedsiębiorców – podkreśla Maciej Ptaszyński, wiceprezes Polskiej Izby Handlu. – Ważne jest też budowanie świadomości konsumentów, aby nie szukali wyrobów mentolowych na bazarach. Produkty niewiadomego pochodzenia nie spełniają żadnych norm jakości – dodaje.

Każdego roku kategoria ta odpowiada za ok. 25 mld zł przychodów budżetowych z tytułu podatków .

Najbardziej obawiamy się jako handel to wpływ tej regulacji na wzrost szarej strefy. Malała ona na przestrzeni lat z 18,3 proc. w 2015 roku, do 9,9 proc. w 2019 roku. - Bardzo nas cieszyło,że coraz więcej osób korzysta z legalnie nabytych produktów. To, że szara strefa zmalała zdarzyło się dzięki dwóch czynnikom: skutecznym działaniu służb państwowych oraz dobrej polityce akcyzowej w ostatnich latach - mówi Ptaszyński.

Już wiadomo, że rok 2020 będzie pod względem szarej strefy znacząco inny. W styczniu wprowadzono 10 proc. wzrost akcyzy, a w tej chwili wycofany zostanie produkt, z którego korzysta jedna-trzecia palaczy.

To czego się obawiamy jako to ze te dwa czynniki razem, czyli duża podwyżka akcyzy i znikniecie tak dużej grupy produktowej może ten trend odwrócić z bardzo nieciekawymi skutkami dla handlu i dla budżetu państwa. Warto pamiętać, że gdy szara strefa była w najwyższych wartościach na początku dekady, tracili wszyscy. Zarówno sklepy, jak i inni - ocenia Ptaszyński z PIH.

Blisko 20 proc. konsumentów deklaruje gotowość do sięgnięcia po wyroby mentolowe z szarej strefy.

Zawsze te deklaracje konsumentów notowały wysokie bardzo wartości. Stajemy przed bardzo dużym wyzwaniem, dlatego tez jako przedstawiciele handlu. zwracamy się z takim potrójnym apelem do trzech obszarów - zapowiedział Ptaszyński.

Pierwszy to apel do Ministerstwa Finansów i służb państwowych (policja, KAS), żeby robili co mogą, by nie dopuścić do zalania rynku wyrobami mentolowy ze wschodu. Po drugie, nie została na Wschodzie ograniczona podaż papierosów mentolowych. Za wschodnią granicą znajdują się tez fabryki papierosów mentolowych nastawione na przemyt.

Jak twierdzi PIH, tu problemem nie są mrówki, a to, ze za wschodnią granicą funkcjonują fabryki produkujące papierosy z przeznaczeniem na przemyt. Stąd wielki apel do służb i państwa o powstrzymanie tych - ocenia wiceprezes PIH.

Drugi apel to apel do konsumentów. Papierosy z szarej strefy są często wytwarzane w miejscach, w których próżno szukać spełniania norm sanitarnych.

Zdarza się w w papierosach z takich miejsc znajdujemy fragmenty szkła, metalu, czy trutki na szczury. Wielki apel o niekorzystanie z wyrobów szarej strefy - ostrzega Ptaszyński.

Trzeci apel PIH, to apel do mediów i wszystkich osób i instytucji aktywnych w domenie publicznej o dystrybucję informacji o wycofaniu papierosów mentolowych 20 maja, aby jak najwięcej osób wiedziało o tym, że mentolowe papierosy i papierosy z kapsułką, czy tytoń do skręcania nie będą dostępne w legalnej sprzedaży po 19 maja, by uniknąć perturbacji na rynku konsumentów.

Czy w przyszłości wyroby mentolowe nie objęte obecnie zakazem będą wycofane? Nie ma na ten moment takich sygnałów – twierdzi Ptaszyński.

