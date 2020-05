Pekao aktywnie walczy ze skutkami COVID-19

Dzięki bardzo szerokiej palecie działań i doskonałej współpracy w realizacji rządowych programów wsparcia, Bank Pekao stał się jedną z wyróżniających instytucji na polu batalii ze skutkami pandemii koronawirusa.

Jego zdaniem, bank był ostatnio bardzo mocno zaangażowany we wsparcie różnego rodzaju programów pomocowych. - W zakresie tarczy PFR, która dotyczy wsparcia finansowego w formie dotacji dla małych i średnich firm, a także dla dużych przedsiębiorstw – około 7 tys. naszych klientów skorzystało z tej właśnie pomocy i właśnie przez nasz bank została przyznana kwota około 2 mld zł subwencji – podkreśla Marek Lusztyn.

Z kolei w zakresie programu gwarancji rządowych Banku Gospodarstwa Krajowego (gwarancji de minimis) umożliwiających przedsiębiorstwom zabezpieczenie do 80 proc. wartości kredytu – limit gwarancji przyznanych dla klientów banku w ramach funduszu gwarancji płynnościowych sięgnął 15 mld zł.

-W tej chwili około 70 proc. nowej sprzedaży kredytów jest pokryta tymi gwarancjami – dodaje wiceprezes.

Natomiast w zakresie wakacji kredytowych, wspólnie z innymi bankami w Polsce – w ramach akcji koordynowanej przez Związek Banków Polskich – Pekao zaoferował systemowe rozwiązania, pozwalające klientom na moratorium na spłatę kredytu.

Zwraca też uwagę, że wchodząc w sytuację epidemiczną bank zadbał, aby zarówno klienci, jak i pracownicy czuli się przede wszystkim bezpiecznie.

-Jeżeli chodzi o klientów, skłanialiśmy ich do przeniesienia aktywności do kanałów zdalnych, zminimalizowania wizyt w oddziałach – w tym korzystania z internetu, infolinii, czy bankowości mobilnej. Pracowników przesunęliśmy do pracy zdalnej – w ten właśnie sposób w szczytowym momencie pracowało u nas ok. 6 tys. osób. Do czasu ustabilizowania sytuacji zawiesiliśmy też program zwolnień grupowych, ogłoszony w lutym 2020 roku – podkreśla Marek Lusztyn.