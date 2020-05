Straż miejska się nie opłaca? Kolejne miasto likwiduje

Kolejne miasto w Lubelskiem chce zlikwidować straż miejską. „Dokonano oceny jej realnej sprawności”

Jak podaje serwis Lublin112.pl, W Tomaszowie Lubelskim rozpoczęto przygotowania do likwidacji straży miejskiej. Na piątkowej sesji Rady Miasta burmistrz Wojciech Żukowski wyjaśniał, że od lat spotyka się z głosami, że funkcjonowanie straży miejskiej w takim składzie, niekoniecznie spełnia oczekiwania. W mieście pracuje bowiem dwóch strażników, z których jeden to komendant w wieku przedemerytalnym. Burmistrz dodał, że utrzymywał ten stan, gdyż bywały sytuacje, że straż miejska realizowała zadania, których nie mogła podjąć się policja.

Jednak po przeanalizowaniu kosztów utrzymania straży miejskiej, a także jej efektywności i realnego wpływu na bezpieczeństwo, zapadła decyzja o rozwiązaniu jednostki.

Jak wyjaśniono, rozwiązanie straży miejskiej przyniesie miastu oszczędności, nie sprawi też problemów zawodowych dla obecnych strażników. Komendant ma niebawem przejść na emeryturę, drugi strażnik zostanie zaś przesunięty na inne stanowisko w Urzędzie Miasta. Nie będzie to miało również wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców czy też porządek na terenie Tomaszowa Lubelskiego. Te same zadania wykonuje również policja, która także jest wspomagana finansowo przez miasto. Władze miasta liczą, że wszystkie procedury związane z likwidacją jednostki uda się przeprowadzić do sierpnia.

Co ciekawe, w ubiegłym tygodniu portal Lublin112.pl informował, że podobne działania rozpoczęto także w Międzyrzecu Podlaskim. W tym przypadku jednak powodów takiej decyzji jest kilka. Jak wyjaśniają władze miasta, przede wszystkim ostatnie tygodnie pokazały, że strażnicy nie realizują ustawowych zadań. To zaś wskazuje na fakt, iż straż miejska przestaje być niezbędna do wykonywania zadań związanych z utrzymaniem spokoju i porządku publicznego.

W Polsce straż gminna i miejska jest to umundurowana formacja tworzona przez radę miasta (gminy) mająca na celu ochronę porządku publicznego na terenie miasta (gminy). Podstawą ich działania jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1795). Zgodnie z nią (Rozdz. I, art. 2 pkt 3) w gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę „straż miejska”. Numer alarmowy to 986 (bezpłatny).

