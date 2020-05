Kilkadziesiąt milionów zł dla Kół Gospodyń Wiejskich

Kilkaset milionów złotych m. in. na zakup dóbr kultury i dla Agencji Rezerw Materiałowych przewiduje nowelizacja ustawy budżetowej na 2016 r. Podczas pierwszego czytania projektu we wtorek złożono dwa wnioski; o odrzucenie oraz o dodatkowe skierowanie go do komisji kultury i środków przekazu.