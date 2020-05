Dramat: Kolejne przypadki dziecięcej „odmiany" Covid-19

- Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio poinformował we wtorek o 14 kolejnych zachorowaniach dzieci na wieloukładowy zespół zapalny, związany z Covid-19. W mieście odnotowano już łącznie 52 takie potwierdzone przypadki.

Obserwujemy coś, co jest bardzo niepokojące. (…) Łączymy wysiłki pracowników służby zdrowia z całego Nowego Jorku, aby zrozumieć, co to jest i jak sobie z tym poradzić - oświadczył burmistrz w trakcie codziennej konferencji prasowej.

Chorobę odkryto w regionie kilkanaście dni temu, a jej objawy przypominają chorobę Kawasakiego lub zespół wstrząsu toksycznego. Jedno dziecko zmarło w Nowym Jorku w minionym tygodniu, a kolejnych dziesięcioro jest podejrzanych o zakażenie.

Nowojorska służba zdrowia ostrzega, że jeśli dziecko wymiotuje, utrzymuje się gorączka, wysypka lub ból brzucha, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Schorzenie może powodować zagrażające życiu stany zapalne w narządach krytycznych i może mieć poważny wpływ na serce.

We wtorek o pierwszych sześciu przypadkach pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego powiadomił stan Connecticut. Z podejrzeniem o chorobę do Children’s Medical Center w Hartford trafiło troje dzieci. Dwoje z nich było zarażonych.

Myślę, że w tej chwili jest to bardzo, bardzo małe ryzyko infekcji. () Tak naprawdę nigdy nie zostało to wykryte w Azji i nie do końca wiem, co to oznacza” - komentował gubernator Connecticut Ned Lamont.