Niemiecki polityk: Polscy lekarze pilnie potrzebni

Personel medyczny z Polski jest obecnie pilnie potrzebny w naszych szpitalach i placówkach opiekuńczych w pobliżu granic - twierdzi sekretarz generalny CDU Paul Ziemiak.

Niemiecki polityk zaapelował do polskiego rządu, by zniósł obowiązek poddawania się 14-dniowej kwarantannie po wjeździe do Polski. Po wizycie w jednym ze szpitali w Schwedt leżącym nad Odrą opublikował poniższy wpis na Facebooku.

Na początku pandemii słuszne było wdrożenie surowych ograniczeń na granicy polsko-niemieckiej. Nie ma jednak powodu, aby utrzymać dotychczasowy reżim graniczny w obecnej sytuacji. Personel medyczny z Polski jest pilnie potrzebny w naszych szpitalach i placówkach opieki w pobliżu granic. Lekarze, położne, pielęgniarki muszą być traktowani tak samo jak inni w kwestii dojazdów do pracy w regionie przygranicznym. Dlatego opowiadam się za tym, aby personel medyczny mógł wrócić- napisał pochodzący z Polski polityk.

We wspomnianej klinice pracuje 51 Polaków, z czego 42 to lekarze.

Czytaj też: Italia: Maseczkowa polemika

KG