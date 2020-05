Iwona Duda pokieruje pracami zarządu w Alior Banku

Rada nadzorcza Totalizatora Sportowego od lutego do połowy marca br. prowadziła konkurs na prezesa firmy, kiedy to rezygnację z pełnionej funkcji złożył Łukasz Łazarewicz. Kierował on spółką przez 10 miesięcy. Konkurs zakończył się wyborem Olgierda Cieślika na prezesa spółki; funkcję tę objął on 20 marca