5 mln miejsc pracy uratowane dzięki wsparciu dla firm

- Około 5 mln miejsc pracy zostało ochronionych dzięki mechanizmom wsparcia dla przedsiębiorców - powiedziała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Poinformowała, że z szacunków MRPiPS wynika, że na koniec roku bezrobotnych może być 1,5 mln osób.

Minister Maląg w czwartek w radiowej Jedynce podkreśliła, że zainteresowanie instrumentami przewidzianymi w tarczy antykryzysowej jest duże. Poinformowała, że w ramach tarczy przekazano już ponad 8 mld zł.

Na ten moment możemy śmiało powiedzieć, że ok. 5 mln miejsc pracy zostało ochronionych” - poinformowała.

Przede wszystkim chodzi o to, aby przedsiębiorcy mogli zachować płynność finansową. Ale też troska o miejsca pracy, bo za tymi wszystkimi wnioskami, konkretnymi przedsiębiorstwami, stoją konkretni pracownicy i ich rodziny - powiedziała szefowa MRPiPS.

W czwartek rano również w TVP1 minister mówiła, że dzięki mechanizmom wsparcia dla przedsiębiorców ochroniono ok. 5 mln miejsc pracy.

Kiedy obserwujemy tę sytuację tak narastająco z dnia na dzień i obserwujemy np. Centralną Bazę Ofert Pracy, która ma oferty pracy dla Polaków, to dziś równoważy się ilość ofert pracy w tej Centralnej Bazie Ofert Pracy z napływającymi osobami do bezrobocia. A więc sytuacja póki co jest pod kontrolą” - powiedziała.