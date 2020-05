Tradycyjne polskie produkty: Zobacz czym imponujemy UE!

ChOG to ważne, unijne oznaczenie produktów spożywczych, gwarantujące, iż taki produkt jest wytwarzany według tradycyjnych receptur. Co ważne Polska ma aż 43 takie produkty!

Ostatnim z nich jest wpisany dopiero co na listę podpiwek kujawski. Wpisany do rejestru Komisji Europejskiej, tworzonego w ramach europejskiej polityki jakości i ochrony wyjątkowych produktów regionalnych, jako produkt posiadający Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG) dosłownie na dniach stał się 43 takim rodzimym produktem.

Co istotne, oznaczenie to nie tylko świadczy o metodach wykonania produktu ale też podkreśla związek produktu z konkretnym obszarem geograficznym, któremu zawdzięcza on szczególną jakość lub renomę.

Warto sprawdzić jakie inne, polskie produkty cieszyć się mogą tym oznaczeniem:

Bryndza podhalańska Oscypek Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich Półtorak staropolski tradycyjny Dwójniak staropolski tradycyjny Trójniak staropolski tradycyjny Czwórniak staropolski tradycyjny Rogal świętomarciński Wielkopolski ser smażony Andruty kaliskie Olej rydzowy tradycyjny Pierekaczewnik Truskawka kaszubska Redykołka Wiśnia nadwiślanka Fasola korczyńska Miód kurpiowski Podkarpacki miód spadziowy Suska sechlońska Kiełbasa lisiecka Obwarzanek krakowski Śliwka szydłowska Jabłka łąckie Chleb prądnicki Kiełbasa jałowcowa staropolska Kiełbasa myśliwska staropolska Karp zatorski Miód drahimski Kołocz śląski / kołacz śląski Jabłka grójeckie Kabanosy staropolskie Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca / fasola z Doliny Dunajca Fasola wrzawska Miód z Sejneńszczyzny / Łoździejszczyzny / Seinų/ Lazdijų krašto medus Ser koryciński swojski Jagnięcina podhalańska Cebularz lubelski Krupnioki śląskie Kiełbasa biała parzona wielkopolska Kiełbasa piaszczańska Kiełbasa krakowska sucha staropolska Czosnek galicyjski Podpiwek kujawski

portalspożywczy/ as/

CZYTAJ TEŻ:

Coraz więcej zaburzeń psychicznych z powodu COVID-19

FBI z apelem do naukowców. Chiny mogą wykraść dane!