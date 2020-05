Korytarze dla turystów w Europie. Polska też je stworzy

W państwach UE już od jakiegoś czasu dojrzewał pomysł by powstawały „korytarze turystyczne” łączące poszczególne kraje - pisała o tym m.in. agencja Bloomberg. Branża turystyczna jest jedną z najbardziej dotkniętych koronawirusem, a odpowiada za 10 proc. unijnego PKB. Teraz korytarze zyskują oficjalną aprobatę i Polska też zamierza w tym uczestniczyć.

Polska będzie mogła tworzyć korytarze turystyczne z wybranymi krajami. Ale otwarte dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej - napisała dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

Autorka teksu Anna Słojewska podaje,że Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej przedstawiła wczoraj w Brukseli wytyczne dotyczące otwierania turystyki i transportu w czasach pandemii.

To nie są obowiązkowe przepisy, bo sytuacja epidemiologiczna w 27 państwach Unii jest zróżnicowana i każde z nich powinno się poruszać w różnym tempie. KE ma jednak nadzieję, że wszyscy będą postępować według podobnych zasad i stopniowo granice wewnętrzne UE będą otwierane na przepływ osób - czytamy.

Chodzi o to, aby poszczególne kraje tak łagodziły obostrzenia, aby kontrolować sytuację i być pewnymi tendencji spadkowej w zakażeniach koronawirusem.

Rządy muszą być też przygotowane na ewentualny nawrót epidemii, który może być również spowodowany napływem turystów.

kraj powinien być też przygotowany logistycznie na izolację zarażonych, również turystów. Wreszcie jego moce szpitalne, w postaci liczby łóżek, stanowisk intensywnej terapii, respiratorów itp., także powinny uwzględniać napływ turystów - podaje „Rz”

W tym momencie najbardziej realny scenariusz to tworzenie tzw. turystycznych baniek, które powstaną w krajach o zbliżonej sytuacji epidemiologicznej - w tych rejonach będzie możliwy swobodny przepływu osób. „Rz” informuje, że na taki układ zdecydowały się Litwa, Łotwa i Estonia – od najbliższego piątku, a premier Litwy nie wykluczył doproszenia do tej strefy Polski, o czym miał już wstępnie rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim.

Jeśli chodzi o turystyczne korytarze, to ważne jest aby pamiętać o wszystkich obywatelach UE. A to oznacza, że jeśli Polska uzna, że np. może otworzyć granicę z Niemcami, bo sytuacja epidemiologiczna jest tam pod kontrolą, to musi wpuszczać nie tylko obywateli Niemiec – ale także wszystkich rezydentów UE, jeśli wjeżdżają z terytorium Niemiec.

W kontekście otwierania turystyki Bruksela zaleca testy, maseczki, żele do dezynfekcji i inne środki bezpieczeństwa.

Warto pamiętać, że dla różnych krajów turystyka jest w różny sposób istotna. W Grecji turystyka odpowiada za 1/5 PKB, w Chorwacji - 17 proc., a Słowacji 2,6 proc. W Polsce turystyka nie jest tak znacząca, ale tworzy, zwłaszcza w sezonie - tysiące miejsc pracy.

Poza tym Polska zdecydowała się na razie na przedłużenie kontroli granicznej o następne 30 dni, czyli do piątku 12 czerwca.

„Rz”/Bloomberg/inne źródła/gr