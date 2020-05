Gwałtowny spadek wartości piłkarzy. Pandemia uderza w futbol

Okres pandemii koronawirusa i zawieszenie lig spowodował, że wartość topowych piłkarzy gwałtownie spadła, o prawie 10 mld EURO, czyli o ponad jedną czwartą od lutego br.

Wartość dwóch najdroższych piłkarzy w Europie – Kyliana Mbappé i Neymara spadła o ponad 21 proc. Czynników jest wiele, większość powiązanych z koronawirusem i ogólnoświatowym kryzysem finansowym.

Łączna wartość wszystkich 4 183 graczy w dziesięciu analizowanych ligach europejskich spadła o prawie 10 mld EUR, co oznacza spadek o 26,5 proc. od lutego br. w przypadku odwołania sezonu, podczas gdy w momencie ponownego rozpoczęcia sezonu i zakończenia go w późniejszym czasie wartości graczy spadłyby o 6,6 mld EUR, co oznacza spadek o 17,7 proc. w stosunku do lutego 2020 roku. Wartość Kyliana Mbappé i Neymara, dwóch najdroższych piłkarzy w Europie, z powodu odwołania rozgrywek spadnie odpowiednio o 21,5 proc. i 21,7 proc. Wartość Mbappé wyceniano na kwotę między 177 a 188 milionów euro (225 milionów euro w lutym br.) w zależności od decyzji o odwołaniu lub wznowieniu rozgrywek. Z kolei wartość Neymara spadnie ze 175 milionów euro, do przedziału pomiędzy 137 a 149 milionów euro - czytamy w analizie KPMG Football Benchmark.

Problemy dotyczą każdej z najlepszych lig w Europie - Bundesligi, La Liga, Ligue 1, Premier League i Serie A. Angielska ekstraklasa, która znacznie wyprzedza wszystkie inne ligi pod względem całkowitej wartości rynkowej, odnotowuje największą łączną utratę wartości, wynoszącą 2,7 mld EUR w scenariuszu 1., który zakłada odwołanie sezonu i 1,8 mld EUR w scenariuszu 2. – czyli powrocie do rozgrywek.

Zakłócenie sezonu piłkarskiego z powodu pandemii COVID-19 ma ogromny wpływ na wartość rynkową najlepszych piłkarzy. Europejskie ligi piłkarskie, a zwłaszcza najlepsze kluby, stoją w obliczu bezprecedensowego kryzysu, który uderza w ich sytuację finansową. Przez zawieszenie rozgrywek i brak meczów na żywo tracą większość swoich dochodów. Wiele klubów ma zatem problemy z płynnością, z regulowaniem zobowiązań finansowych i nie jest w stanie inwestować – mówi Andrzej Bernatek, partner w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce. Z uwagi na obecną sytuację niektóre mniej aktywne finansowo kluby będą mogły przejąć zawodników za mniejszą kwotę niż w ostatnim sezonie. W związku z tym mniej graczy zostanie sprzedanych lub kupionych w nadchodzącym okienku transferowym również dlatego, że agenci i kluby będą miały trudności z finalizacją ewentualnego przeniesienia do innego klubu w oczekiwanym czasie. Sytuacja dotknie także młodych, utalentowanych piłkarzy, którzy ze względu na mniejszą liczbę transferów mogliby debiutować w pierwszej drużynie, jednak mając na uwadze zawieszenie rozgrywek, pozbawieni są tej możliwości – dodaje Tomasz Wiśniewski, partner i szef zespołu wycen w dziale Deal Advisory w KPMG w Polsce.

Czytaj też: GAZETA BANKOWA: Futbol zarażony

KPMG/KG