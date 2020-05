Prezes PKP apeluje do KE o wsparcie inwestycji kolejowych

14 maja odbyło się spotkanie z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej w sprawie roli kolei w stabilizacji gospodarczej po wyjściu z kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19. Prezes PKP S.A. zaapelował o wsparcie dla inwestycji kolejowych, które pomogą skutecznie pobudzić gospodarkę w ramach unijnego planu odbudowy gospodarczej

Spotkanie, które odbyło się w formie wideokonferencji miało miejsce z inicjatywy CER (Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej), której członkiem zarządu jest Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. Zostało one zorganizowane w celu przedstawienia stanowiska branży kolejowej w kontekście wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią koronawirusa, a także było bezpośrednim odniesieniem się do zapowiadanego przez Komisję Europejską planu odbudowy gospodarczej oraz wprowadzanych wraz z nim mechanizmów finansowego wsparcia. Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Komisję Europejską instrument odbudowy ma służyć wsparciu działań natychmiastowych, w formie grantów, pożyczek oraz gwarancji finansowych. Nie mniej dokładny mechanizm, kierunek, zakres i proporcje instrumentów finansowych nie są jeszcze znane.

W związku z tym, podczas dzisiejszego spotkania konsultacyjnego z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, Fransem Timmermansem, prezes PKP S.A. Krzysztof Mamiński zaapelował o nadanie wsparciu kolei szczególnego priorytetu oraz podkreślił, że granty są optymalnym mechanizmem finansowania inwestycji kolejowych. Jest to związane z tym, że przewoźnicy kolejowi oraz zarządcy infrastruktury znacznie ucierpieli finansowo w wyniku pandemii, co osłabiło ich zdolności w zakresie zapewnienia własnego wkładu finansowego, koniecznego do uruchomienia przyszłych inwestycji, które napędzą gospodarkę w czasie kryzysu.

Wszelkie propozycje działań w zakresie stymulacji gospodarki, jej wzrostu i stabilizacji przyjmuję z dużymi oczekiwaniami i nadziejami – stwierdził szef grupy PKP.

Prognozując trudną sytuację branży i osłabienie koniunktury gospodarczej w wyniku pandemii, jeszcze w marcu PKP S.A. i Grupa PKP przygotowały postulaty upraszczające procedury i regulacje unijne, dotyczące funduszy UE w obecnej perspektywie finansowej. Zostały one wysłane za pośrednictwem pięciu organizacji międzynarodowych (CER, AllRail, UIRR, ERFA I UIP) do trzech komisarzy unijnych odpowiedzialnych za transport, politykę spójności i pomoc publiczną. Podczas dzisiejszego spotkania prezes PKP S.A. podkreślał wagę i zasadność przyjęcia tych postulatów przez Komisję Europejską w najbliższym czasie.

Jako Grupa PKP jesteśmy ambitni w realizacji inwestycji kolejowych, a jednocześnie oczekujemy tych ambicji w zakresie wsparcia sektora kolei po stronie Komisji – mówił Krzysztof Mamiński, prezes zarządu PKP S.A. - Rozmowy z KE powinny prowadzić nie tylko do priorytetyzacji sektora kolejowego w ramach unijnego planu naprawczego, ale również umiejscawiać kolej oraz inne zrównoważone formy transportu w sercu ożywienia i odnowy europejskiej mobilności – dodał.

Dzisiejsze spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy organizacji CER - Community of European Railways and Infrastructure Companies, zrzeszającej zarządców infrastruktury i przedsiębiorstwa z europejskiej branży kolejowej, której członkiem są Polskie Koleje Państwowe S.A..

Na zaproszenie Komisji Europejskiej w spotkaniu wzięło udział 5 przedsiębiorstw integrujących system kolejowy w swoich krajach, m.in. PKP, SNCF i DB oraz trzy organizacje międzynarodowe skupiające m.in. przemysł kolejowy i prywatnych przewoźników.

mw