Najlepsi producenci oprogramowania to polscy producenci

Dziwnym trafem i siłą starych przyzwyczajeń nadal w Polsce jest bardzo niska świadomość i brak nawyku korzystania z multimediów w edukacji szkolnej i specjalnej. Pandemia to zmienia i może wyrobić nowe nawyki, które po okresie pandemii pozostawią w edukacji głód multimediów. A tak się składa, jak ocenia Dom Handlowy Oprogramowania, że w kategorii programów do edukacji szkolnej i specjalnej oraz w programach do księgowości polscy producenci nie mają sobie równych

Być może nawet społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, ile i jak dobrych mamy w Polsce firm produkujących programy komputerowe – mówi Tadeusz Wysocki, dyrektor Domu Handlowego Oprogramowania, jednego z najdłużej działających dystrybutorów oprogramowania na polskim rynku. - Jako firma działająca w Polsce od ponad 25 lat, a jednocześnie mała, rodzinna firma, konkurujemy jakością obsługi i doradztwa w zakresie oprogramowania. W wyniku tego DHO zebrało i wyselekcjonowało głównych, najlepszych polskich producentów. O szczegółach ich rozwiązań i nowych propozycji zawsze piszemy na naszym firmowym blogu – dodaje.

I tak, w dobie pandemii i zdalnej edukacji, DHO poleca programy polskich producentów dla wsparcia edukacji. Szczególnie dla edukacji dzieci wyjątkowych, jak pakiety programów do terapii Spektrum Autyzmu PRO firmy Nowa Era.

Moc Emocji to perełka dla nauczycieli, psychologów, pedagogów do pracy z dziećmi autystycznymi. Jest chętnie kupowany przez szkoły, ponieważ to nowoczesny program do rozwijania kompetencji emocjonalno-społecznych dzieci w wieku 6-10 lat. Zawiera elementy socjoterapii. Wspiera nauczycieli w realizacji podstawy programowej w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i emocjonalnych, a także w realizacji obowiązku udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu. Inne programy tego producenta też stanowią podporę dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu – oceniają doradcy DHO.

Nowa Era chce zapewnić wsparcie dla nauczycieli dzieci autystycznych przez osobne pakiety. Pakiety zawierają: 1 Wspieranie rozwoju poznawczego, 2 Wspieranie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych, 3 Wspieranie rozwoju kompetencji językowych i komunikacyjnych. SPEKTRUM AUTYZMU PRO w każdym pakiecie jako specjalistyczny program multimedialny dla nauczycieli i terapeutów przeznaczony do terapii dzieci ze spektrum autyzmu, w wieku przedszkolnym i szkolnym stanowi wsparcie rozwoju kompetencji emocjonalno-społecznych i komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu. Jest idealnym narzędziem w pracy terapeutycznej ze wszystkimi dziećmi, u których występują trudne zachowania. Przeznaczony jest do pracy indywidualnej i w małych grupach na zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych oraz dydaktycznych. SPEKTRUM AUTYZMU PRO to pierwszy na rynku multimedialny program do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu mający status wyrobu medycznego i udowodnioną w opinii klinicznej skuteczność.

Dystrybutor przypomina też o produktach, które doskonale się wpisują w potrzeby szkoły, a mogą być pomocne w wyzwaniach i uzupełnieniu obecnej edukacji zdalnej. Zwłaszcza, że ruszyły środki z rezerwy oświatowej 2020 na pracownie przyrodnicze (matematyczne, chemiczne). Poniższe produkty, mogą być wsparciem dla nauczycieli i zawierają obecną podstawę programową.

Tu np. polski producent Learnetic i jego Multimedialne Pracownie Przedmiotowe (MPP). Inną propozycję, Interaktywne plansze edukacyjne, ocenia jako godną polecenia nowość i „perełkę dla szkół”. W ramach tej propozycji, np. w zakresie przedmiotu Geografia, zawarte są filmy, animacje i prezentacje zdjęć, obrazujące różnorodne krajobrazy Polski i świata w tym charakterystyczne dla nich zwierzęta i roślinność, naturalne procesy przyrodnicze i zjawiska pogodowe, wyjaśniające przyczyny i skutki ich występowania (np. tornada, cyklony tropikalne, wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi i tsunami).

Bardzo ciekawe i niespotykane są też propozycje od Ei System i jej programu Eduterapeutica – Problemy wychowawcze. To programy przeznaczone dla nauczycieli jako szkolenia do radzenia sobie z trudnymi i agresywnymi dziećmi.

Przemoc ma dwie, indywidualne lub zbiorowe strony: sprawcę i ofiarę. Pakiet „Problemy wychowawcze: przemoc i agresja” pomoże: komunikować się z uczniem, tak by w sposób naturalny, w trakcie rozwiązywania bieżących problemów, wspierać i rozwijać u niego kompetencje niezbędne do budowania prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, budować w szkole klimat sprzyjający rozwojowi postaw prospołecznych, stawiać granice w sposób zdecydowany i konsekwentny, a za razem łagodny, doprowadzić do tego, aby wszyscy znali i stosowali te same reguły i normy, zrezygnować z zachowań agresywnych, dając uczniowi w zamian nowe strategie niezbędne do budowania satysfakcjonujących związków. Scenariusze zajęć uzupełnione są materiałami szkoleniowymi i informacyjnymi dla nauczycieli i rodziców w tym szkoleniami online przeznaczone dla użytkowników programu.

Tak bardzo niszowe programy z kategorii edukacji nie cieszyły się zainteresowaniem dystrybutorów w kraju, ze względu na trudny rynek sprzedaży jakim jest szkoła, dlatego właśnie powstała strona swiatprogramow.pl, by rozwijać rynek edukacyjny, który od lat w Polsce jest bardzo niedowartościowany i naprawdę dobre, czasem świetne programy nie zostają odkryte przez nauczycieli – dodaje Tadeusz Wysocki z DHO.

W kategorii programów dla firm, DHO z siecią dilerską mocno wskazuje rozwiązania polskiego producenta WAPRO ERP. Ale, jak zaznacza, to już inny temat-rzeka.

mw