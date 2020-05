Zasad kwarantanny będzie strzegł robo-pies

Komisja Europejska skierowała do naszych władz wezwanie do usunięcia uchybienia, czyli zaprzestania wycinki, domagając się przestrzegania unijnych przepisów z dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Warszawa dostała krótszy niż zazwyczaj czas na odpowiedź. Wynosi on miesiąc, a nie jak zwykle dwa