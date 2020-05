Niemcy już w recesji

W I kwartale br. PKB Niemiec skurczył się o 2,2 proc. w stosunku do poprzedniego kwartału - wynika z danych federalnego biura statystycznego. Niemcy weszły w recesję, gdyż ostatni kwartał 2019 r. również przyniósł spadek rozwoju gospodarczego o 0,1 proc

Spadek PKB od stycznia do końca marca to największy taki regres od 2009 roku. Produkcja przemysłowa spadła o 9,2 proc. Dane przedstawione w piątek dają pierwszy wgląd w to, jak dalece zamrożenie gospodarki Niemiec w związku z pandemią koronawirusa powoduje straty i spowolnienie rozwoju – komentują analitycy biura statystycznego.

Pod koniec kwietnia ministerstwo gospodarki Niemiec zmieniło prognozę ekonomiczną na ten rok i ogłosiło, że szacuje, iż w tym roku niemiecki produkt krajowy brutto skurczy się o 6,3 proc. w porównaniu z 2019 r. Będzie to najgorszy rok dla gospodarki w powojennej historii RFN.

Pierwotna prognoza niemieckiego rządu na ten rok mówiła o wzroście gospodarczym o 1,1 proc. Ministerstwo gospodarki oczekuje, że spadek PKB będzie największy w obecnym kwartale, po czym sytuacja zacznie się poprawiać. W przyszłym roku ma nastąpić gwałtowne odbicie - Berlin przewiduje wzrost PKB o 5,2 proc.

Jak dotąd największy spadek PKB od czasów II wojny światowej Niemcy odnotowały w 2009 roku w wyniku kryzysu finansowego. Wyniósł wówczas 5,7 proc.

PAP/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Wielka Brytania pogrąża się w recesji