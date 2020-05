T-Mobile z nową odsłoną kampanii „Bez nonsensów”

T-Mobile w ostatnich latach wielokrotnie podkreślał, jak ogromne znaczenie ma dla firmy jakość sieci i świadczonych przez nią usług. Najnowsza odsłona kampanii wizerunkowej T-Mobile przypomina o roli, którą szczególnie w obecnej sytuacji, odgrywa niezawodny Internet. Kampania, podobnie jak poprzednie, oparta jest na platformie komunikacyjnej „Bez nonsensów”

Kampania, podobnie jak poprzednie, oparta jest na platformie komunikacyjnej „Bez nonsensów”. Tłem najnowszej historii stała się aktualna sytuacja związana ze stanem epidemicznym i ograniczeniami w kontaktach międzyludzkich.

W najnowszym spocie widzimy młodą mamę, która dzwoni do swojego męża, niemogącego towarzyszyć jej w szpitalu, aby pokazać mu ich nowonarodzone dziecko. Niestety, wideorozmowa z każdą chwilą staje się coraz bardziej utrudniona z powodu słabego zasięgu sieci. Mężczyzna pędzi więc do szpitala. Mija po drodze wiele osób, które wykonują swoje obowiązki – prowadzą telekonferencje, spędzają czas wolny w parku, korzystając z Internetu. Kiedy nasz bohater dobiega już pod budynek szpitala, próbuje dodzwonić się do żony, ale bezskutecznie.

Brak zasięgu to jeden z nonsensów, któremu T-Mobile stawia czoła, oferując swoim klientom najlepszą jakość usług. Właśnie z powodu wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne w ciągu ostatniego roku operator zwiększył wydajność ponad 2500 stacji bazowych, aby umożliwiać klientom szybki i bezproblemowy kontakt z bliskimi.

Jakość sieci T-Mobile potwierdzają liczne niezależne badania ekspertów i testy konsumentów. Już po raz piąty z rzędu T-Mobile otrzymał certyfikat Best in Test wygrywając pod względem jakości połączeń głosowych oraz usług transmisji danych. Ponadto, operator od trzech lat (2017, 2018, 2019) konsekwentnie zajmuje pierwsze miejsce w niezależnych testach konsumenckich SpeedTest.pl w obu kategoriach Internetu mobilnego: ogólnej (3G/LTE) oraz LTE. Z kolei w rankingu rocznym Internetu mobilnego RFBENCHMARK w 2019 roku T-Mobile zwyciężył w kategorii pobierania danych w obu technologiach (LTE i 3G).

Kampanię, która prowadzona będzie w telewizji, Internecie oraz w punktach sprzedaży operatora, przygotował Departament Zarządzania Marką T-Mobile wraz z agencją DDB Warszawa. Materiały do punktów sprzedaży przygotowała agencja ARC Worldwide Polska. Planowaniem i zakupem mediów zajął się dom mediowy Mindshare.

mw., mat. prasowe T-Mobile