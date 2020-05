MZ: aktualne dane: 401 nowych zakażeń i 24 zgony

Resort zdrowia poinformował o 401 nowych zakażeniach, w tym 293 na Śląsku, i o śmierci kolejnych 24 osób. Dotąd w Polsce potwierdzono 18 016 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Zmarło 907 osób, a 6918 wyzdrowiało

Ministerstwo Zdrowia w piątek rano poinformowało o wykryciu najpierw 235 zakażeń, w tym 204 na Śląsku, i o 10 zgonach. Po południu zaś o kolejnych 166 przypadkach, w tym o 89 na Śląsku, i o 14 ofiarach śmiertelnych.

Najmłodsza osoba, która zmarła w piątek, to 48-letnia kobieta we Wrocławiu, najstarsza to 94-letnia kobieta w Wolicy. Przypadki śmiertelne zanotowano w piątek również w Zawierciu, Cieszynie, Tychach, Grudziądzu, Starachowicach, Łańcucie, Legnicy, Bolesławcu, Kędzierzynie-Koźlu, Zgierzu, Mikołowie, Koszalinie, Bydgoszczy i w Lublinie.

W ostatnich pięciu dniach najwięcej nowych przypadków zdiagnozowano we wtorek - 556, z których 492 wykryto na Śląsku. W pozostałych dniach było to odpowiednio: poniedziałek - 330 (213 na Śląsku); środa - 322 (167 na Śląsku); czwartek - 411 (302 na Śląsku). Pod względem zgonów najwięcej przypadków zanotowano w tym czasie we wtorek, bo 28, a najmniej w poniedziałek - 11.

Najwięcej zakażeń potwierdzono do tej pory w woj. śląskim - 4994 chorych, z których 172 zmarło. W woj. mazowieckim zanotowano 2930 zakażeń i 230 zgonów; w woj. dolnośląskim - 2141 zakażeń i 82 zgony; w woj. wielkopolskim - 1752 zakażenia i 135 zgonów; w woj. łódzkim - 1227 zakażeń i 45 zgonów; w woj. małopolskim - 1117 zakażeń i 35 zgonów; w woj. kujawsko-pomorskim - 581 zakażeń i 41 zgony; w woj. opolskim - 527 zakażenia i 38 zgonów.

W woj. pomorskim zanotowano 493 zakażenia i 28 zgonów; w woj. zachodniopomorskim - 491 zakażeń i 17 zgonów; w woj. lubelskim - 401 zakażeń i 14 zgonów; w woj. podlaskim - 387 zakażenia i 8 zgonów; w woj. podkarpackim - 373 zakażenia i 31 zgonów; w woj. świętokrzyskim - 340 zakażeń i 16 zgonów; w woj. warmińsko-mazurskim - 170 zakażenia i jeden zgon; w woj. lubuskim - 92 zakażenia, żadnego zgonu.

Ponadto Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że w kierunku koronawirusa od początku epidemii przebadano 576 tys. 276 próbek (526 tys. 895 osoby). Ostatniej doby wykonano ponad 21,9 tys. testów diagnostycznych.

PAP/ mk

CZYTAJ TAKŻE: Łukasz Szumowski: Jestem gotowy na przesłuchanie

CZYTAJ TAKŻE: Czy to już powrót epidemii w Chinach? [GALERIA]