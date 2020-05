Jabłka na targu droższe o ... 500 proc.

Podaż nowalijek jest podobna jak w poprzednich latach, w stosunku do 2019 r. ich ceny wzrosły o 12 proc., natomiast o 53 proc. tańsze są ubiegłoroczne warzywa - poinformował PAP ekspert rynku hurtowego w Broniszach Maciej Kmera.

Cenami i podażą nowalijek i truskawek w kwietniu i maju rządzi pogoda, czyli nasłonecznienie i temperatury”. Poziom opadów nie ma obecnie wpływu na ich podaż ponieważ są to uprawy pod osłonami sztucznie nawadniane - powiedział Kmera.

O tej porze roku nowalijki i truskawki są drogie i jest to normalne - zauważył. Np. w młode ziemniaki krajowe - Irga, 13 maja ub.r. kosztowały 6 zł/kg. w tym roku - 7 zł/kg; pomidory malinowe - w ub.r. - 5,08 zł, a w tym roku 6,25 zł tj. o 24 proc. więcej, ale w marcu br. były o 20 proc, tańsze niż w analogicznym okresie 2019 r. Według Kmery, „chwilowe wzrosty cen lub ich obniżki wynikają z podaży, a ta jest pod wpływem układu pogodowego”.

Ale jeżeli weźmie się pod uwagę cały koszyk warzyw tych starych ze zbiorów ubiegłorocznych i nowalijek, to (na 13 maja) był on tańszy o 4,9 proc. Choć młode warzywa były droższe (średnio o 12 proc.), to stare - kosztowały mniej aż o 53 proc. - tłumaczył ekspert.