Pandemia szansą na uruchomienie nowych biznesów

Gospodarka to zestaw naczyń połączonych, zamknięcie jednej działki to zmniejszenie zapotrzebowania na inną - wskazała w rozmowie z PAP Sonia Buchholtz ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Wychodzenie z recesji po pandemii będzie sprzyjało powstawaniu nowych poddostawców i usługodawców - oceniła.

Jak zaznaczyła, 16 maja mija 2 miesiące głębokiego zamrożenia aktywności gospodarczej w Polsce, a podmioty eksportujące w niektórych branżach „dostały baty” jeszcze wcześniej.

„Lockdown przyczynił się do niemożności świadczenia wielu dóbr i usług, ale zarazem ograniczenie kontaktów bardzo ograniczyło popyt na wiele dóbr i usług. Gospodarka to zestaw naczyń połączonych, więc zamknięcie jednej działki to zmniejszenie zapotrzebowania na inną” - podkreśliła.