„Sieci”: Kasa Szymona – czyli kto stoi za Hołownią?

Najnowszy numer tygodnika „Sieci” ujawnia rewelacje, kto ze świata wielkiego biznesu III RP stoi za plecami Szymona Hołowni walczącego o fotel prezydenta RP i jak wielkie pieniądze wpompowano już w kampanię tego celebryty.

W artykule „Drogi kandydat” Marek Pyza i Marcin Wikło sprawdzają, kto i jak finansuje udział byłego prezentera TVN w kampanii prezydenckiej 2020. Dziennikarze wnikliwie prześwietlają osoby, które znajdują się w otoczeniu kandydata.

Postacią, która łączy wszystkie nitki wokół Hołowni, jest szef jego sztabu wyborczego Michał Kobosko, były redaktor naczelny „Newsweeka”, „Dziennika Gazety Prawnej”, „Wprost” czy „Forbesa”. Zaczęto nawet mówić o nim „zawodowy naczelny”. Autorzy jako ważną organizację wymieniają także Project Syndicate (PS), na którą środki przeznaczała m.in. fundacja George’a Sorosa. Twórcą polskiej odsłony PS była fundacja Świat Idei, w której zarządzie Kobosko zasiadał wspólnie z m.in. Tomaszem Misiakiem (biznesmen i b. poseł PO), a w radzie fundacji znajdowali się m.in. wpływowy prawnik Lejb Fogelman, Jarosław Sroka – b. szef „Pulsu Biznesu”, „Newsweeka” i „Gazety Prawnej”, a także członek zarządu Kulczyk Holding, Witold Drożdż (dziś wiceprezes Orange, a w czasie rządów Donalda Tuska m.in. wiceprezes spółki PGE EJ mającej budować elektrownię atomową, ale też wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, jeden z oskarżonych – ostatecznie uniewinniony – w tzw. infoaferze) czy Przemysław Schmidt – bankier inwestycyjny (…).

Minister aktywów państwowych, Jacek Sasin w wywiadzie udzielonym Michałowi Karnowskiemu („Udowodniliśmy, że państwo już nie jest z kartonu”) mówi, jak kryzys wywołany epidemią wpłynie na polską gospodarkę. Przyszłość Polski zdaniem polityka zależy także od sytuacji u naszych sąsiadów oraz tego, czy nie nastąpi ponowny gwałtowny wzrost liczby chorych. − Ale są i dobre wiadomości: według większości analiz europejskich recesja w Polsce wystąpi, ale będzie jedną z najmniejszych w Europie. Potwierdza się, że fundamenty polskiej gospodarki są zdrowe. Widać też, że działają tarcze antykryzysowe – mówi wicepremier.

Wiele dobrego polityk Prawa i Sprawiedliwości mówi o działaniach związanych z tarczą antykryzysową. Przypomina, że warunkiem skorzystania z każdej pomocy jest zachowanie miejsc pracy: − Zwróćmy uwagę: siła kryzysu, przerwania powiązań między firmami, łańcuchów dostaw czy zatrzymania życia społecznego była ogromna. A jednak nie widzimy wokół masowych bankructw ani zwolnień. Duża w tym zasługa przedsiębiorców, ale i skutecznych, szybko podjętych i dobrze mierzonych działań rządu – wyjaśnia minister Sasin.

W wywiadzie „Powinniśmy szczerze porozmawiać” Jacek i Michał Karnowscy rozmawiają ze Zbigniewem Ziobrą, w którym minister sprawiedliwości komentuje niedawne wydarzenie związane z kryzysem w szeregach Zjednoczonej Prawicy:

− Największa wina za ostatni kryzys spada na opozycję, która wykorzystała wielki światowy kryzys, i epidemiczny, i gospodarczy, do gry terminem wyborów. Cynicznie i instrumentalnie sięgnęła po argumenty związane z bezpieczeństwem zdrowotnym. Tak naprawdę chodziło wyłącznie o zyski polityczne. […] Za nami trudny wiraż. Musimy uznać, że doszło do nadszarpnięcia wzajemnego zaufania. Trzeba wrócić do źródeł, do wspólnoty wartości i do uznania wiodącej roli największego ugrupowania, czyli Prawa i Sprawiedliwości, i przywództwa w obozie Jarosława Kaczyńskiego, ale też uznania prawa mniejszych koalicjantów do realizacji uzgodnionych zadań w ramach podpisanej umowy koalicyjnej – wyjaśnia Zbigniew Ziobro.

W artykule „Komitet ds. cenzury” Aleksandra Rybińska komentuje powołanie niezależnej od władz Facebooka, szczególnie od założyciela i dyrektora naczelnego platformy − Marka Zuckerberga, rady odpowiadającej za wychwytywanie negatywnych treści. Dziennikarka wymienia jej członków, których nazywa jako… swoiste who is who liberalnej lewicy: są tam Alan Rusbridger, który osiągnął sławę jako redaktor naczelny brytyjskiego „Guardiana”, publikując rewelacje Edwarda Snowdena, Pamela Karlan, wykładająca prawo na uniwersytecie Stanford, która pomagała demokratom w impeachmencie Trumpa i zasłynęła z niewybrednego żartu na temat nieletniego syna prezydenta USA, Barrona, oraz wyznania, że jest „złośliwą biseksualną Żydówką”.

Rybińska pisze także o rosnącej roli cyfrowych gigantów oraz ich wewnętrznej organizacji: Krytycy od dawna ostrzegają, że platformy technologiczne działają coraz częściej jak „totalitarne lub niemalże totalitarne, monopartyjne reżimy”, że mają „zbyt wielką władzę nad naszą gospodarką, naszym społeczeństwem i naszą demokracją”. W administracji Trumpa coraz wyraźniej słychać więc głosy nawołujące do rozbicia monopolu Facebooka, choć byłoby to pod wieloma względami bardzo trudne.

W artykule „Jan Paweł II i Tajne Archiwum Watykańskie” Grzegorz Górny omawia, w jaki sposób Jan Paweł II korzystał z Tajnego Archiwum Watykańskiego w celu ujawnienia prawd historycznych. _Autor podkreśla, że… pozostawił on po sobie tak bogatą spuściznę duchową i intelektualną, że katolicy na całym świecie będą mogli się odwoływać do niej jeszcze przez wiele lat. Jednym z centralnych zagadnień, które go nurtowały, była zgodność wiary z rozumem, niesprzeczność religii z nauką, pojednanie teologii z filozofią.

Górny wskazuje, iż… Jan Paweł II chciał rozprawić się z kulturowym mitem, jakoby wiara katolicka była nie do pogodzenia ze współczesną nauką i wolnością badań. Autor opisuje, że Jan Paweł II powtarzał za Leonem XIII: „Pierwsze prawo historii: nie waż się mówić nic fałszywego i nie waż się milczeć na temat prawdy”. Ta maksyma wydawała się przyświecać Janowi Pawłowi II, gdy 3 lipca 1982 r. powołał do życia specjalną komisję naukową, złożoną zarówno z badaczy duchownych, jak i świeckich, która dostała wgląd we wszystkie dokumenty na temat procesu Galileusza, znajdujące się w TAW.

W tygodniku przeczytać można także komentarze bieżących wydarzeń pióra Krzysztofa Feusette’a, Doroty Łosiewicz, Bronisława Wildsteina, Andrzeja Rafała Potockiego, Marty Kaczyńskiej-Zielińskiej, Wojciecha Reszczyńskiego, Jerzego Jachowicza, Aleksandra Nalaskowskiego, Wiktora Świetlika czy Katarzyny i Andrzeja Zybertowiczów.

