Pożyczka Zaratka na wiosenny remont

Ostatnie tygodnie pokazały, jak ważnym miejscem jest dom rodzinny. To jedyne naprawdę bezpieczne miejsce, gdzie możemy aktualnie schronić się przed niebezpiecznym światem. Pewnie dość już napatrzyliśmy się na wnętrze mieszkania przez ostatni czas i niejeden pomysł dotyczący modyfikacji lub remontu zaświtał w głowie. Warto zainwestować pieniądze w to, abyśmy czuli się u siebie jak najlepiej. Pomoże w tym Kasa Stefczyka z Pożyczką Zaratka, którą członkowie Kasy mogą otrzymać także bez wychodzenia z domu.

W czasie niepewności własne cztery ściany są miejscem, na które mamy bezpośredni wpływ. Właśnie dlatego maksymalizacja komfortu w domu, zrobienie remontu czy przeprowadzenie modernizacji może okazać się dobrą inwestycją. Dlatego warto skorzystać z Pożyczki Zaratka w Kasie Stefczyka, która posłuży jako wsparcie w sytuacji wymagającej nadprogramowych wydatków.

Dzięki pieniądzom z Pożyczki Zaratka odnowimy łazienkę, odmalujemy ściany albo wyposażymy kuchnię w zmywarkę lub nową lodówkę. Możemy także pozbyć się sfatygowanej kanapy i kupić nową albo zdecydować się na zakup akcesoriów elektronicznych, które umilą codzienny czas. Jeżeli jakaś część wyposażenia szwankuje i wymaga ciągłych napraw, zakup nowego modelu uwolni od nadmiaru stresu. Aby upiększyć domowe zacisze, możemy pokusić się o zakup roślin i nowy dywan, jeżeli zaś pracujemy zdalnie może warto pomyśleć o przekształceniu części mieszkania w domowy gabinet? Wszystkie te zmiany i unowocześnienia pomnożą dobre emocje w rodzinie, co da nam siłę do stawienia czoła wszelkim trudnościom i wyzwaniom. Pożyczka Zaratka umożliwia otrzymanie kwoty 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł. Miesięczna rata wyniesie jedyne 25 zł za każdy pożyczony 1000 zł. Prowizja przy tej pożyczce wynosi 0 zł, natomiast okres spłaty to 48 miesięcy.

Teraz otrzymanie pożyczki dla członków Kasy Stefczyka może być jeszcze prostsze i bezpieczniejsze – bez wychodzenia z domu. Wystarczy zadzwonić na infolinię – 801 600 100 (koszt połączenia wg taryfy operatora). Umowa zostanie wysłana na adres mailowy członka Kasy, a pieniądze z pożyczki może otrzymać nawet tego samego dnia.

Pożyczka Zaratka dostępna jest wyłącznie dla klientów nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie Stefczyka w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Pożyczka Zaratka otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Dobra Marka 2019 – Jakość, Zaufanie, Renoma!” w kategorii „Pożyczki gotówkowe”. Wyróżnienie to jest przyznawane innowacyjnym, rozwojowym i najbardziej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. Przyznanie wyróżnienia poparte jest badaniami konsumenckimi przeprowadzonymi przez Redakcję Forum Biznesu oraz Biznes Trendy, w których pod uwagę brane są takie czynniki jak: siła oraz pozycja rynkowa marki, zaufanie konsumentów, a także jakość produktu lub usługi. Przykład reprezentatywny z dnia 10.04.2020 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 7%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 7,23%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 23,95 zł oraz ostatnia, 48. rata: 23,87 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1 149,52 zł, w tym odsetki: 149,52 zł. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.