Premier: garść najważniejszych danych z gospodarki [FILM]

- Tydzień zaczynamy od garści najważniejszych wiadomości i danych płynących z polskiej gospodarki chronionej antykryzysową i finansową tarczą PFR - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki nawiązując do filmu zamieszczonego przez KPRM.

Proszę Państwa - tydzień zaczynamy od garści najważniejszych wiadomości i danych płynących z polskiej gospodarki chronionej antykryzysową i finansową tarczą Polski Fundusz Rozwoju - napisał szef rządu na Facebooku. Do wpisu dołączył link do wpisu na profilu KPRM oraz krótkiego filmu dotyczącego tarczy antykryzysowej.

W filmie zwrócono uwagę, że koronawirus to największe w historii wyzwanie dla światowej gospodarki. Wskazano, że nawet w najbogatszych krajach lawinowo rośnie bezrobocie, a przedsiębiorcy „martwią się o swoją przyszłość”.

Dlatego w obronie polskich firm rząd błyskawicznie przygotował tarczę - antykryzysową i finansową. Po pierwszych tygodniach ich działania można to powiedzieć otwarcie: tarcze działają” - mówi lektor w filmie.

W spocie wypowiada się Agnieszka Flis, prezes firmy ZPC Flis, którą w piątek odwiedził szef rządu. Wskazała ona, że z powodu kryzysu spadły obroty oraz zamrożony został eksport, nie było też zamówień.

Agnieszka Flis, prezes zakładów cukierniczych Flis / autor: KPRM

W 24 godziny otrzymaliśmy środki na konto” - podkreśliła Flis.

W filmie podkreślono, że wnioski w ramach tarczy można wypełnić szybko nie wychodząc z firmy czy domu oraz, że przychodzą one na konto nawet w ciągu kilkudziesięciu godzin.

Prawie 120 tysięcy małych i średnich firm już otrzymało wsparcie w ramach tarczy finansowej. Dzięki temu ponad milion pracowników może spać spokojnie, ich miejsca pracy zostały uratowane, a ich firmy mają czas, by odbudować swoją pozycję na rynku. Polska uniknęła spirali bezrobocia, a dzięki kolejnym elementom tarczy antykryzysowej i tarczy finansowej uratujemy około 3 miliony miejsc pracy - mówi lektor . Światowe media, analitycy największych banków a także Komisja Europejska uważają, że Polska ma dziś najskuteczniejsze narzędzia do walki z kryzysem w całej Europie. To praca całego rządu. Ocalimy polską gospodarkę - podkreśla lektor na koniec filmu.

Tarcza Finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju, mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego. Wartość Tarczy Finansowej to 100 mld zł.

Zakład Produkcji Cukierniczej Flis, produkuje wyroby cukiernicze na rynek krajowy i zagraniczny. Specjalizuje się w produkcji wafli i rurek z kremem. Firma działa od 1992 r. Przed epidemią eksport stanowił ok. 40 proc. obrotów firmy. W wyniku koronawirusa, obroty firmy spadły o 35 proc. Ze środków pozyskanych z subwencji wypłacili wynagrodzenia dla pracowników. Z subwencji też zabezpieczyli i odłożyli środki na wypłaty dla pracowników do końca roku.

