Drugi kwartał br. będzie dla PGNiG nieco trudniejszy

Drugi kwartał tego roku będzie dla Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa nieco trudniejszy od z powodu epidemii koronawirusa - powiedział prezes gazowej spółki Jerzy Kwieciński w Parkiet TV

Myślę, że drugi kwartał będzie nieco trudniejszy, dlatego że pandemia znacznie silniej dotknie naszą gospodarkę i nie ma co ukrywać, że nie obejdzie się to bez wpływu na nasze wyniki” - powiedział Kwieciński.

Nieco gorsze spodziewane wyniki w drugim kwartale spodziewane są dlatego, że klientami PGNiG są nie tylko odbiorcy indywidualni, ale również firmy.

To firmy z branży petrochemicznej jak PKN Orlen, czy Lotos, ale również zakłady nawozowe, czy firmy z sektora przetwórczego. Jeśli te firmy mniej produkują, to mniej zużywają gazu, a to przekłada się na nasze wyniki operacyjne i finansowe - dodał.