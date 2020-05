Świat pyta o szczepionkę Moderny i trumpowe antidotum

O ponad milion wzrosła liczba wyszukiwań w Google Moderna Therapeutics, a o ponad 500 tys. hasła Hydroxychloroquine, czyli rzekomego antidotum na COVID-19, którego stosowanie ogłosił wczoraj prezydent USA Donald Trump

Amerykańska szczepionka na wirusa przechodzi testy

W kilkanaście godzin wzrost o ponad milion zapytań w Google. Amerykańska firma Moderna Therapeutics, pracująca nad szczepionką na Covid-19, poinformowała o pozytywnych wstępnych wynikach pierwszej fazy badań klinicznych. Szczepionka miała spowodować wytworzenie odpowiedniego poziomu przeciwciał bez poważnych skutków ubocznych.

Wśród skutków ubocznych odnotowano jedynie zaczerwienienie w miejscu podania szczepionki - zanotowano u trzech uczestników badań, z czego trzech z nich należało do grupy, która otrzymała największą dawkę (250 mikrogramów). U wszystkich niepożądane efekty minęły samoistnie.

Jednocześnie firma podała dane z poprzedniej fazy badań, przeprowadzonych na myszach. Wykazało ono, że przeciwciała wyprodukowane w reakcji na szczepionkę skutecznie uniemożliwiły ponowną infekcję wirusem.

Moderna już wcześniej - jako jedna z pierwszych na świecie - otrzymała zgodę amerykańskiego Urzędu ds. Żywności i Leków (FDA) na rozpoczęcie drugiej fazy badań nad szczepionką na grupie 600 osób. Uruchomienie trzeciej fazy firma planuje na lipiec. Eksperci szacują, że ze względu na długość badań oraz produkcję szczepionki na Covid-19 na ogromną skalę, nie będzie ona prawdopodobnie dostępna przed końcem roku.

Trumpowe antidotum na zakażenie koronawirusem na ustach wszystkich

Prezydent USA Donald Trump powiedział w poniedziałek, że aby chronić się przed koronawirusem, profilaktycznie przyjmuje hydroksychlorochinę - lek antymalaryczny o poważnych skutkach ubocznych, przed którymi ostrzegają lekarze. Liczba wyszukiwanych informacji na temat Hydroxychloroquine (angielska nazwa) momentalnie podskoczyła w Google o 500 tys.

W amerykańskich mediach przytaczane są badania terapii COVID -19 z użyciem hydroksychlorochiny z China oraz Francji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że lekarze apelują o nieprzyjmowanie leku poza szpitalami, gdyż może wywołać groźne skutki niepożądane. Jednocześnie wskazują, że eksperymenty z użyciem tego leku były prowadzona na zbyt małych grupach w zbyt niekontrolowanych warunkach, by uważać je za pewne.

Choć hydroksychlorochina jest sprawdzonym lekiem na malarie, nie ma dowodów na to, że może zapobiegać zakażeniu koronawirusem. Jednak naukowcy z University of Minnesota i Henry Ford Health System w Detroit testują obecnie lek u na pacjentach z koronawirusem, aby sprawdzić, czy może działać w tym przypadku.

Co o nim wiemy?

Hydroksychlorochina (łac. hydroxychloroquinum) – wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny, hydroksylowa pochodna chlorochiny. Wykazuje działanie przeciwmalaryczne, przeciwbólowe i przeciwzapalne, jest stosowana w leczeniu niektórych chorób na tle zapalnym oraz malarii. Rozpoczęto również badania nad zastosowaniem jej w eksperymentalnej terapii COVID-19.

Mechanizm działania hydroksychlorochiny nie jest całkowicie poznany. Hydroksychlorochina hamuje proliferację limfocytów T oraz monocytów, zmniejsza produkcję cytokin takich jak TNF-α, interleukina 17, interleukina 6, IFN-α oraz IFN-λ, hamuje prezentację receptora toll-podobnego, zmniejsza również prezentację antygenu, produkcję przeciwciał i prostaglandyn, agregację trombocytów, poziom lipidów, wydzielanie insuliny, a także obniża stres oksydacyjny.

Zastosowanie:

Hydroksychlorochinę stosuje się w reumatoidalnym zapaleniu stawów, występowaniu toczenia rumieniowatego układowego (liszaja) i toczenia rumieniowatego krążkowego oraz w leczeniu tłumiącym oraz leczeniu ataków malarii spowodowanych przez zarodźca ruchliwego (Plasmodium vivax), zarodźca pasmowego (Plasmodium malariae), zarodźca owalnego (Plasmodium ovale) wrażliwe szczepy zarodźca sierpowatego (Plasmodium falciparum), w przypadku infekcji wrażliwymi szczepami zarodźca sierpowatego, przerywa napad i prowadzi do całkowitego wyleczenia, objawowym zapaleniu stawów w przebiegu boreliozy (wytyczne Infectious Diseases Society of America).

Hydroksychlorochina znajduje się na wzorcowej liście podstawowych leków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO Model Lists of Essential Medicines) (2015). W Polsce nie została umieszczona w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w 2015 r. została czasowo dopuszczona do obrotu.

Działania niepożądane

Hydroksychlorochina może powodować następujące działania niepożądane u ponad 1 proc. pacjentów: działanie proarytmiczne poprzez wydłużanie odstępu QT (praca serca), zaburzenia akomodacji oka, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, anoreksja, ból głowy, niestabilność emocjonalna, wysypka, świąd.

Remedium dla wszystkich zamiast szczepienia?

Amerykańscy lekarze apelują o rozwagę przy stosowaniu hydroksychlorochiny, w większości twierdząc, że nic nie wskazuje na to, by miała pomagać w zwalczaniu koronawirusa. Jak wykazują badania, ten lek antymalaryczny może uszkadzać inne narządy, w tym np. negatywnie wpływać na pracę serca. Amerykańska Agencja Kontroli Leków i Żywności (FDA) wydała w kwietniu ostrzeżenie, według którego hydroksychlorochiny nie należy przyjmować poza szpitalem.

Decyzja prezydenta o przyjmowaniu hydroksychlorochiny jest kontrowersyjna i potencjalnie niebezpieczna, biorąc pod uwagę, że skuteczność (tego leku) w leczeniu koronawirusa jest niepotwierdzona i nie ma dowodów na to, że ma on działanie profilaktyczne - wskazuje portal The Hill.

