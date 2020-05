Straty branży hotelarskiej niemożliwe do szybkiego wyrównania

Straty samej branży skategoryzowanych hoteli sięgnęły ok. 2 mld zł w wyniku ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, a straty całej branży hotelarskiej są już niemożliwe do wyrównania w tym roku, uważa prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (IGHP) i wiceprezes Orbisu Ireneusz Węgłowski.

Branża hotelowa traci ok. 1 mld zł miesięcznie wtedy, kiedy nie pracuje, a nie pracowała od połowy marca do połowy maja. Możemy teraz mówić o ok. 2 mld zł straty samej branży hotelowej, a branża hotelarska to coś więcej niż tylko skategoryzowane hotele, bo mamy też motele, pensjonaty i wszystkie inne obiekty noclegowe. Możemy mówić o ogromnej stracie branży, która jest już niemożliwa do wyrównania w tym roku - powiedział Węgłowski podczas sesji w ramach EEC Online.