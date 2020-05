Ruszają wideokonferencje nt. tarczy antykryzysowej

Ponad 2,39 mln wniosków złożono do ZUS oraz urzędów pracy o pomoc w ramach rozwiązań tarczy antykryzysowej - poinformowało we wtorek Ministerstwo Rozwoju. Najwięcej, bo prawie 1 mln 278 tys. dotyczyło zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r