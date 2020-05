Facebook z nowym narzędziem do sprzedaży online dla MŚP

Ludzie używają Facebooka do pozostawania w kontakcie z przyjaciółmi i rodziną, ale od samego początku wykorzystywali go również do handlu - od sprzedaży roweru za pośrednictwem zwykłego postu lub w ramach Marketplace, po odkrywanie nowych produktów na stronach ulubionych firm.

Dziś Mark Zuckerberg zapowiedział otwarcie przez Facebooka nowego rozdział sprzedaży online. Wkrótce małe i średnie firmy będą mogły łatwiej niż kiedykolwiek dostosować się do handlu w sieci, oferując nowe doświadczenie odkrywania i kupowania produktów swoim klientom.

Przedstawiamy Facebook Shops

Wiele małych firm boryka się obecnie z trudnościami ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu fizycznych sklepów. Aby ułatwić właścicielom pozostawanie w kontakcie z klientami oraz pomóc im przenieść swoją sprzedaż do internetu, Facebook wprowadza Facebook Shops.

Facebook Shops umożliwią firmom stworzenie jednego sklepu internetowego z którego klienci będą mogli korzystać zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie. Utworzenie takiego sklepu będzie proste i bezpłatne. Każda firma będzie mogła wybrać ze swojej oferty te produkty, które chce zaprezentować w sklepie, a następnie dostosować jego wygląd za pomocą obrazu w tle i kolorowych motywów eksponujących markę.

Klienci będa mogli odkryć Facebook Shops wchodząc na stronę firmy, jej profil na Instagramie lub poprzez relacje czy reklamy. Po wejściu, w łatwy sposób zapoznają się z pełną ofertą firmy, zapiszą interesujące produkty i złożą zamówienie.

Gdy klient będzie potrzebował pomocy lub porady, dostępna będzie możliwość wysłania bezpośredniej wiadomości do firmy za pośrednictwem WhatsAppa, Messengera lub Instagram Direct. Można w ten sposób zadać pytanie o produkt, uzyskać wsparcie lub śledzić swoje przesyłki.

Wdrożenie Facebook Shops rozpoczyna się dziś, a ich dostępność będzie stopniowo rozszerzana w ciągu najbliższych miesięcy.

Instagram Shop i Zakupy na żywo

Aby ułatwić klientom odkrywanie produktów i ułatwić zakupy, Facebook rozwija również kolejne narzędzia, takie jak Instagram Shop (dostępne aktualnie tylko Stanach Zjednoczonych) oraz Zakupy na żywo, które w przyszłości również zostaną zintegrowane z Facebook Shops. Użytkownicy od lat używają transmisji na żywo do prezentowania produktów – od sklepów obuwniczych przedstawiających nowy model sneakersów, po influencerki testujące szminki. Już wkrótce sprzedawcy, marki i twórcy będą mogli oznaczać produkty ze swojego sklepu, które zostaną wyświetlone w trakcie transmisji, jeszcze przed jej rozpoczęciem. To rozwiązanie jest aktualnie testowane przez wybrane firmy, a jego szersze wdrożenie planowane jest w najbliższych miesiącach.

Programy lojalnościowe

Facebook rozpoczął również testy rozwiązań lojalnościowych ułatwiających otrzymywanie nagród od ulubionych firm. Przykładowo, klienci będą mogli podłączyć punkty zbierane w lokalnej kawiarni do konta na Facebooku i w łatwy sposób monitorować przysługujące im bonusy. Facebook analizuje również rozwiązania, które mogą pomóc małym firmom tworzyć własne programy lojalnościowe w ramach Facebook Shops.

KG/Facebook