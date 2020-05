Gaz-System wspiera walkę z COVID-19

Gaz-System zdecydował o przyznaniu środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących czterem domom pomocy społecznej na południu Polski - poinformowała w środę spółka. Wartość darowizny przekracza 60 tys. zł.

„Wsparcie dotyczy placówek zlokalizowanych w regionach będących jednymi z największych skupisk koronawirusa w Polsce. Spółka podjęła decyzję o przekazaniu darowizn rzeczowych w postaci rękawiczek ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk oraz płynów do dezynfekcji powierzchni” - podała w komunikacie rzeczniczka spółki Iwona Dominiak.

Dodała, że wartość przekazanego wyposażenia wynosi ponad 60 tys. złotych.

„Dla Gaz-Systemu społeczna odpowiedzialność firmy to pomoc najbardziej potrzebującym. Dlatego wyposażyliśmy w środki ochronne opiekunów z domów pomocy społecznej, którzy narażają swoje życie dla ratowania innych” - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

Pomoc trafi do czterech placówek: Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Wrocławiu, Ośrodka św. Jerzego we Wrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Podzamku koło Kłodzka oraz Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska w Wadowicach.

PAP/kp