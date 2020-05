Ruch na Lotnisku Chopina spadł o 94 proc.

W kwietniu 2020 roku na Lotnisku Chopina wykonano 971 operacji lotniczych - spadek o 93,9 proc. w porównaniu do kwietnia 2019 r. - podał w środę w komunikacie port. Z usług stołecznego portu skorzystało łącznie 13 tys. pasażerów, czyli 99.1 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak poinformował port, od początku 2020 w ruchu międzynarodowym obsłużono 2,811 mln osób, tj. spadek o 39,3 proc. rok do roku, zaś w ruchu krajowym około 313,5 tys. (spadek o 41,3 proc.). Natomiast z ruchu tradycyjnego skorzystało 2,299 mln pasażerów (spadek o 41,2 proc.), z niskokosztowego 502 tys. (spadek o 42,8 proc.), a z czarterowego 323 tys. (wzrost o 9,8 proc.).

Większość pasażerów (56,6 proc.) podróżowało w strefie Schengen, a 43,4 proc. wybrało kraje poza strefą Schengen - czytamy.

Według spółki duży wpływ na wyniki przewozowe miała zakończona na początku kwietnia akcja „LOTdoDomu”, w ramach której tysiące Polaków wróciło do kraju.

Od początku roku przewóz ładunków na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 26 819 ton, czyli mniej o 7,6 proc. rok do roku. Natomiast przewóz poczty na pokładach wszystkich statków powietrznych wyniósł 2 875 ton, co stanowi spadek o 45,1 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. - podał port.

Czytaj też: Polska i Czechy wezwane do pełnego otwarcia granic

PAP/kp