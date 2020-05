Prezydent: Problem suszy pomoże rozwiązać specustawa

Powstanie specjalna ustawa, która pomoże rozwiązać problem suszy i ułatwi rolnikom prowadzenie gospodarki wodnej; nad projektem pracuje Kancelaria Prezydenta z czterema resortami, w tym ministerstwami: gospodarki morskiej i resortem rolnictwa - poinformował w środę prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wystąpił w środę na konferencji prasowej w miejscowości Kamionna razem z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim. Mówił o dotkliwym problemie suszy, która od dłuższego czasu występuje w Polsce. Podkreślił, że występujące ostatnio deszcze majowe „podratowały sytuację” w kraju, ale w żaden sposób nie rozwiązały problemu.

„Dlatego zdecydowaliśmy, że zostanie przygotowana specjalna ustawa, która pomoże rozwiązać ten poważny w tej chwili problem hydrologiczny. Wielokrotnie mówiliśmy, że poziom wody retencjonowanej w Polsce, to jest ok. 6,5 proc.; tyle wody podlega w Polsce retencji, podczas gdy np. w takiej Hiszpanii, to jest 45 proc. wody. Ta różnica jest tutaj ogromna” - powiedział Andrzej Duda.

„Chcielibyśmy, żeby w perspektywie do 2027 r. przynajmniej zwiększyć ten poziom wody retencjonowanej w naszym kraju do 15 proc. Byłby to niezły wynik, ale to wymaga bardzo wielu działań i ogromnych nakładów w najbliższym czasie. To właśnie dlatego na ten program retencji zostało przeznaczone na najbliższe lata 12 mld zł. I po to, by poprawić sytuację nawodnienia terenów rolniczych przeznaczono w ciągu najbliższych trzech lat 154 mln zł, a tylko w tym roku 60 mln zł na modernizację i budowę urządzeń w ramach tzw. małej retencji” - mówił prezydent.

Podkreślił, że w ramach tych 12 mld zł przewidziano środki na tzw. wielką retencję, ale także i na mniejsze, lokalne działania małych spółek wodnych. Jak zaznaczył, jedna z nich istnieje i działa dobrze na okolicznych terenach.

Prezydent powiedział, że chce, aby za sprawą nowej ustawy wprowadzono „cały szereg działań ułatwiających rolnikom prowadzenie gospodarki wodnej”.

„To jest specustawa, nad którą pracuje w tej chwili Kancelaria Prezydenta wspólnie z czterema resortami, z których wiodący jest resort Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale duży udział w niej ma także resort rolnictwa” - zaznaczył Andrzej Duda.

Czytaj też: Susza uderzy w produkcję żywności i wywoła wzrost cen

PAP/kp