Koronawirus ostatecznie nie złamał Immigration Bill

Brytyjscy posłowie przyjęli ustawę o punktowym systemie imigracyjnym. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku i zakończy swobodę przepływu osób z UE.- czytamy w sotland.com.**

Ustawa Immigration Bill wprowadzi kryteria oparte na punktach dla imigrantów, którzy będą chcieli pracować w Zjednoczonym Królestwie.

Ustawa budziła od początku znaczne kontrowersje -forsowała ją Partia Konserwatywna z premierem Borisem Johnsonem na czele.

Obecnie po wejściu w życie przepisów wszyscy nowi imigranci z UE mają być traktowani na takich samych zasadach, jak przybysze z jakiegokolwiek innego kraju. Kryterium decydującym o możliwości pracy w Wielkiej Brytanii będą kwalifikacje, w tym znajomość języka i posiadanie specjalistycznego wykształcenia - czytamy w sotland.com

Aby uzyskać prawo do pracy w Wielkiej Brytanii konieczne będzie zdobycie co najmniej 70 punktów, przy czym 50 punktów przypada na kryteria obowiązkowe, którymi są oferta pracy od zatwierdzonego sponsora, adekwatność umiejętności do oferty i znajomość języka angielskiego. Kolejne punkty przyznawane będą w zależności od zarobków przewidzianych w ofercie, wykształcenia i tego, czy w danym sektorze są wakaty. Nie będzie natomiast żadnych ułatwień dla pracowników o niskich kwalifikacjach ani specjalnej ścieżki dla osób na samozatrudnieniu.

Ale epidemia koronawirusa uświadomiła, jak ważną rolę pełnią osoby, które nie mają wysokich kwalifikacji, ale wykonują kluczowe prace z punktu widzenia funkcjonowania kraju. Chodzi np. o kierowców w transporcie publicznym, dostawców, sprzedawców, robotników rolnych, pracowników ochrony, śmieciarzy itp. Wiele z tych zadań wykonują imigranci.

Zwolennicy ustawy twierdzą, że nowy system pozwoli na przyciągnięcie ludzi, którzy mogą przyczynić się do rozwoju gospodarki Wielkiej Brytanii.

Jednak Partie Pracy twierdzi, że ten na wzór australijskiego system zrazi kluczowych pracowników, którzy ryzykowali życie w wyniku pandemii.

The Guardin podaje, ze jeśli ostatecznie zostanie wprowadzany uchyli unijną swobodę przemieszczania się zgodnie z obietnicami złożonymi przez Borisa Johnsona podczas referendum w 2016 r., A także wprowadzi nowe ramy, które muszą jeszcze zostać szczegółowo określone, określając, kto może przybyć do Wielkiej Brytanii w przyszłość.

Nie brakuje krytyków tych posunięć. Partia Pracy, która uważa, że trwająca pandemia zmieniła nastawienie opinii publicznej do niewykwalifikowanej siły roboczej, ponieważ kryzys ukazał, jak ważną pracę wykonują tzw. „kluczowi pracownicy”.

Czytaj także:Polsko-brytyjskie porozumienie w sprawie projektu CPK

Czytaj także: Ruch na Lotnisku Chopina spadł o 94 proc.

sotland.com/The Guardin/com/PAP/gr