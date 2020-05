PKP Cargo notuje spadek masy przewozów - przez wirusa?

Grupa PKP Cargo, według wstępnych danych, zanotowało spadek masy przewiezionych towarów w kwietniu o ponad 25 proc. - poinformowała spółka w czwartek w raporcie kwartalnym.

„Grupa PKP Cargo odnotowała spadek masy przewozowej w samym pierwszym kwartale 2020 r. o ok. 20 proc. rok do roku, a wstępne dane za kwiecień 2020 r. wskazują na pogłębianie się spadku masy do ponad 25 proc. rok do roku. Jednocześnie zarząd przewiduje, że taki negatywny trend może zostać podtrzymany w najbliższych miesiącach” - napisano w raporcie.

PKP Cargo informuje, że dotychczasowe skutki rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz restrykcje z tym związane, miały znaczący wpływ na działalność grupy.

„Spadek zużycia energii elektrycznej w polskiej gospodarce w ostatnim czasie na poziomie ok. 10-12 proc. spowodował, że elektrownie zmniejszyły zapotrzebowanie na węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, co przełożyło się bezpośrednio na spadek przewozów surowców energetycznych” - wskazano.

Dodano, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że COVID-19 przyczyni się do pogłębienia opóźnień realizowanych inwestycji oraz przesunięcia w czasie nowych inwestycji publicznych i prywatnych, a tym samym do zmiany zapotrzebowania na przewozy kruszyw.

„Istotny wpływ na bieżący poziom przewozów miała również marcowa decyzja kluczowego klienta, tj. koncernu ArcelorMittal Poland, o odłożeniu w czasie ponownego uruchomienia wielkiego pieca w Krakowie, podyktowana głównie epidemią COVID-19” - informuje kolejowa spółka.

PKP Cargo informuje, że zamknięcie sieci handlowych spowodowało wstrzymanie dostaw produktów z Chin drogą morską oraz lądową, zawieszona została też produkcja w branży automotive, co również przyczyniło się do spadku przewozów.

PAP/ as/