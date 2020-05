Tarcza 3:0: Emeryci nie muszą już bać się czerwca

Tarcza antykryzysowa 3.0 przewiduje zmianę zasad waloryzacji emerytur w taki sposób, że osoby, które chcą przejść na emeryturę w czerwcu – nie stracą na tym. Dzięki umieszczonym zapisom w Tarczy Antykryzysowa 3.0. sytuacja staje się sprawiedliwa i wyrównana

Opisuje ją w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed: wysokość emerytury w czerwcu będzie ustalana w taki sam sposób, jak w maju tego roku.

To dobra wiadomość, bo do tej pory – jeśli ktoś przechodził w czerwcu na emeryturę, to ze względu na różne przeliczniki rewaloryzacji kwartalnej i rocznej, świadczenie mogło być zdecydowanie niższe.

Przejście w czerwcu na emeryturę było niekorzystne, bo w tym miesiącu jest przeprowadzana waloryzacja roczna.

Co to w praktyce oznaczało? Jeśli w osoba złożyła wniosek między styczniem a majem albo też w kolejnych miesiącach pomiędzy lipcem a grudniem – to miała dwa rodzaje przelicznika: roczny i kwartalny. A w czerwcu tylko roczny.

Taka różnica skutkowała, że emerytura mogła być niższa nawet o kilkaset złotych – kwota zależała od wysokości świadczenia. Teraz ten absurd się skończył, ponieważ waloryzacje emerytur odbywać się będą na nowych, korzystniejszych dla przyszłych emerytów zasadach.

Trzeba jednak pamiętać, że wysokość emerytury zależy od sumy zgromadzonych składek podzielonej przez średnie dalsze trwanie życia.

Zawsze też w razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy i konsultacji doradcy emerytalnego w ZUS.

