Internet nie dla wszystkich

Twórcy stron internetowych powinni dbać o to, by były one dostępne w równym stopniu dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących - przypomniana Ministerstwo Finansów w Światowym Dniu Wiedzy o Dostępności

Dodało, że Światowy Dzień Wiedzy o Dostępności (GAAD), który przypada w tym roku 21 maja, pomaga uświadomić projektantom, webmasterom i programistom stron internetowych i aplikacji mobilnych, że potrzeby użytkowników z niepełnosprawnościami należy brać pod uwagę przy ich tworzeniu. W ten sposób niweluje się bariery w dostępie do informacji.

Jak zaznaczył resort w czwartkowym komunikacie, załatwienie spraw online coraz częściej umożliwia m.in. administracja publiczna, „co okazuje się szczególnie istotne w czasie epidemii koronawirusa”.

Również twórcy stron internetowych powinni dbać o to, by były one dostępne w równym stopniu dla wszystkich użytkowników, w tym niewidomych i słabowidzących, głuchych i niedosłyszących” - przypomniało MF w Światowym Dniu Wiedzy o Dostępności (GAAD), który przypada w tym roku 21 maja.

Ministerstwo podkreśliło, że usługi internetowe, które udostępnia odbiorcom są konsultowane z ekspertami od dostępności. Są one testowane przez różne grupy użytkowników (m.in. przez osoby niewidome, głuche i słabowidzące) i finalnie audytowane pod kątem spełnienia kryteriów dostępności cyfrowej - wyjaśniono w czwartek w komunikacie MF. Według resortu ważnym elementem dostępności jest prosty język - by odbiorcy łatwiej rozumieli informacje, które są im przekazywane.

W Polsce liczbę osób z niepełnosprawnością szacuje się na około 4,7 mln. Z powodu różnych ograniczeń nie zawsze mogą one w pełni (a czasem nie mogą w ogóle) skorzystać z oferowanych przez administrację usług. Do najczęstszych ograniczeń zalicza się, m.in. nieodpowiednio dobrany kontrast, brak napisów przy filmach czy animacjach lub skompilowany język.

MF przypomniało, że w Polsce 23 maja 2019 r. weszła w życie ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Resort zachęcił też, by włączyć się w obchody Światowego Dnia Wiedzy o Dostępności.

Można to zrobić np. przez publikację na stronie internetowej i mediach społecznościowych: artykułu napisanego prostym językiem, zdjęcia z tekstem alternatywnym opowiadającego, co ono przedstawia, skorzystania z komputera używając jedynie samej klawiatury, bez myszy, obejrzenia filmu z audiodeskrypcją bez patrzenia w monitor/telewizor - zaznaczono.

PAP, mw