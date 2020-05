PKN Orlen z tym samym zarządem

- Rada nadzorcza PKN Orlen powołała w czwartek zarząd spółki nowej kadencji w dotychczasowym składzie. Wspólna, trzyletnia kadencja zarządu rozpocznie się tam po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r. - podał płocki koncern.

Jak poinformował PKN Orlen, rada nadzorcza powołała na członków zarządu spółki nowej kadencji: Armena Artwicha, Adama Buraka, Patrycję Klarecką, Zbigniewa Leszczyńskiego, Michała Roga, Jana Szewczaka oraz Józefa Węgreckiego. „Wszystkie powołane dzisiaj osoby pełnią funkcje członków zarządu PKN Orlen w obecnej kadencji” - zaznaczył płocki koncern w czwartkowym komunikacie.

PKN Orlen wyjaśnił, że nowa, wspólna, trzyletnia kadencja zarządu tej spółki rozpocznie się w dniu następnym po dniu wygaśnięcia obecnie trwającej wspólnej kadencji, czyli po dniu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2019 r. Posiedzenie takie już wcześniej zwołane zostało na 5 czerwca. „W związku z tym zarząd PKN Orlen od 6 czerwca będzie pracował w 8-osobowym, niezmienionym składzie” - oznajmił płocki koncern.

PKN Orlen przypomniał, że wcześniej, 22 kwietnia, Minister Aktywów Państwowych, działający, jako podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji tej spółki należących do Skarbu Państwa, powołał ponownie dotychczasowego szefa płockiego koncernu Daniela Obajtka w skład zarządu nowej, wspólnej kadencji i po decyzji tej rada nadzorcza powierzyła mu następnie funkcję prezesa zarządu na czas nowej, wspólnej kadencji, czyli od 6 czerwca.

Daniel Obajtek jest prezesem, dyrektorem generalnym PKN Orlen od 6 lutego 2018 r. Wraz z nim w zarządzie płockiego koncernu zasiadają: Armen Artwich, który odpowiada za sprawy korporacyjne, Adam Burak odpowiedzialny za sprawy komunikacji i marketingu, Patrycja Klarecka, której podlega segment sprzedaży detalicznej, Zbigniew Leszczyński, który jest członkiem zarządu do spraw rozwoju, Michał Róg, który odpowiada za handel hurtowy i międzynarodowy, a także Jan Szewczak, który jest członkiem zarządu do spraw finansowych oraz Józef Węgrecki, który odpowiada tam za segment operacyjny.

Zgodnie ze statutem PKN Orlen, w skład zarządu tej spółki wchodzi od 5 do 9 członków, w tym prezes, wiceprezesi i pozostali członkowie zarządu, przy czym wszystkich powołuje i odwołuje rada nadzorcza z wyjątkiem jednego członka zarządu, który jest powoływany i odwoływany przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji płockiego koncernu należących do Skarbu Państwa - do czasu zbycia przez Skarb Państwa ostatniej z tych akcji.

Pozostali członkowie zarządu powoływani są po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest - jak wskazuje statut PKN Orlen - „sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata”.

Rada nadzorcza rozpoczęła postępowania na 7. członków zarządu PKN Orlen nowej, wspólnej kadencji 23 kwietnia. W opublikowanym ogłoszeniu wyznaczono wówczas termin składania zgłoszeń w ramach tego postępowania na 7 maja, wskazując jednocześnie, iż do 20 maja przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne z poszczególnymi kandydatami.

(PAP)/gr