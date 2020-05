Jak w tych czasach będziemy latać? Są już wytyczne

Pasażerowie będą zobowiązani do noszenia masek zasłaniających nos i usta oraz utrzymywania bezpiecznej odległości od innych podróżnych tam gdzie jest to możliwe. Muszą też jak najczęściej myć ręce – to warunki startu przewozów pasażerskich wytyczone przez instytucje europejskie - pisze „Rzeczpospolita”.

Jak napisała już wcześniej Komisja Europejska szczegóły zostaną przedstawione przez organy regulacyjne w ciągu najbliższych kilku tygodni i powinny obejmować m.in:

Wzmocnienie wentylacji, poprzez zastosowanie filtrów powietrza klasy szpitalnej i pionowy przepływ powietrza.

Należy ograniczyć ruch w kabinie, np. mniej bagażu kabinowego, mniej interakcji z załogą.

Nadanie priorytetu odprawie elektronicznej / samodzielnej odprawie; minimalizowanie kontaktów w punktach nadania bagażu, punktach kontroli bezpieczeństwa i kontroli granicznej, wchodzeniu na pokład i podczas odbioru bagażu.

Wcześniejsze zamawianie usług i posiłków na pokładzie powinno odbywać się w miarę możliwości w momencie rezerwacji.

Ważny jest też zdrowy rozsądek:

To jest dopiero początek, a nie ostateczne wytyczne dla procesu przywracania podróży bezpiecznych jak to tylko jest możliwe w obecnych warunkach — mówi Patrick Ky, dyrektor generalny EASA. Oczywiście jeszcze musi działać zdrowy rozsądek, więc pasażerowie muszą powstrzymać się od podróżowania jeśli zauważą u siebie jakiekolwiek objawy podobne do tych jakie występują u chorych na Covid-19, bądź też mieli styczność osobami zakażonymi tym wirusem.

Dla przykładu: W Serbii, gdzie stopniowo wznawia się otwarcie lotnisk z nowymi wytycznymi przeciwko pandemii - tylko pasażerowie posiadający bilety są wpuszczani do budynku lotniska - cztery godziny przed lotem.

