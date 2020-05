Nowy Jork wkrótce otworzy się na biznes

Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio powiedział w czwartek, że miasto znajduje się na dobrej drodze do wznowienia do końca czerwca działalności gospodarczej i znoszenia restrykcji. Mniej niż się spodziewano jest też przypadków choroby dziecięcej związanej z Covid-19.

„To całkiem niezły dzień” - ocenił burmistrz zwracając uwagę na zmniejszenie dwóch z trzech wskaźników określających stan pandemii koronawirusa. Nastąpił spadek liczby hospitalizacji oraz pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii. Wzrósł natomiast z 8 do 10 proc. odsetek osób z pozytywnym wynikiem w testach na obecność SARS-Cov-2.

Do miejskich szpitali przyjęto 60 chorych z powodu COVID-19 w porównaniu z 63 odnotowanymi 18 maja. Odpowiednio pacjentów na oddziałach intensywnej terapii było 477 w zestawieniu z 483.

Zgodnie z danymi z Departamentu Zdrowia w mieście od wybuchu pandemii zarejestrowano 16 153 potwierdzonych zgonów z powodu wirusa. Kolejne 4781 określono jako prawdopodobnie spowodowane komplikacjami z powodu COVID przede wszystkim w dzielnicach o niższych dochodach. Łącznie potencjalna liczba ofiar śmiertelnych może przekraczać 20 934.

Niedawny raport amerykańskich Centrów ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) sugeruje, że w rzeczywistości w Nowym Jorku mogło umrzeć nawet jeszcze więcej osób.

Jednocześnie telewizja NBC poinformowała w czwartek, że według służby zdrowia w mieście zarejestrowano oficjalnie 89 przypadków wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci (MIS-C). Bada się zarazem 41 podejrzanych o nabycie syndromu małych pacjentów. Departament Zdrowia uzasadniał, że podawane wcześniej wyższe statystyki skorygowano w oparciu o nowe standardy określone przez CDC.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej de Blasio poinformował o przekazaniu przez władze od początku kryzysu ponad 32 mln posiłków ubogim nowojorczykom. Od przyszłego tygodnia będą ich otrzymywać ponad milion dziennie.

Niezależnie od tego 500 tys. posiłków dziennie wydaje się dzieciom w 500 szkołach całego miasta. Komisarz ds. Żywności Kathryn Garcia zapewniała o dążeniu do ulepszenia programu zarówno pod względem jakości jak też różnorodności.

Nowy Jork zapowiada kontynuowanie walki z przestępczością w ramach programu „Summer All Out”. 300 funkcjonariuszy policji będzie rozmieszczonych w dzielnicach najbardziej dotkniętych przemocą przy użyciu broni palnej.

Jako mały krok do przodu w wysiłkach na rzecz powrotu do normalności władze ogłosiły zwiększenie częstotliwości kursowania promów z Manhattanu do dzielnicy Staten Island. W godzinach szczytu będą odpływać co 30 minut zamiast jak obecnie co godzinę.

