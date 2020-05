Jak dostać się na uczelnię w czasie pandemii

W związku z epidemią koronawirusa polskie uczelnie przesuwają terminy rekrutacji, by dostosować je do harmonogramu matur. Listy przyjętych na studia będą ogłaszane w wielu z nich często dopiero we wrześniu. Nowy rok akademicki ma ruszyć jak zwykle w październiku.

W związku z epidemią koronawirusa od połowy marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach. Przesunięto również terminy egzaminów zewnętrznych, w tym matur, których rozpoczęcie - z 4 maja - przesunięto na 8 czerwca (potrwają do 29 czerwca). Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Takie zmiany wymusiły modyfikację kalendarza harmonogramu rekrutacji na uczelniach.

Rzecznik prasowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Małgorzata Rybczyńska przekazała PAP, że według aktualnych założeń elektroniczna rejestracja kandydatów na studia rozpocznie się 1 czerwca. „Listy rankingowe pojawią się jednak nie wcześniej, niż po 11 sierpnia, w związku z terminami ogłaszania wyników egzaminów maturalnych. Trwają prace nad szczegółowym harmonogramem tegorocznej rekrutacji” - podała.

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Krzysztof Skrzypek poinformował, że podobnie jak dotychczas, w czasie rekrutacji na uczelnię nie będzie żadnych dodatkowych egzaminów wstępnych. „Wiemy, że na wyniki matur będziemy musieli długo poczekać. Spodziewamy się, że lista kandydatów przyjętych na studia będzie ogłoszona dopiero w drugiej połowie września” - powiedział.

Uniwersytet Gdański (UG) zdecydował się przesunąć rekrutację na sierpień. Szczegółowy terminarz ma zostać ogłoszony w końcu maja, po zatwierdzeniu go przez uczelniany Senat. UG jest w trakcie wprowadzania zmian, które pozwolą na elektroniczne składanie wszystkich dokumentów - tak, by kandydaci nie musieli osobiście odwiedzać komisji rekrutacyjnych.

Cały proces rekrutacyjny jest zinformatyzowany również na Politechnice Warszawskiej, poczynając od rejestracji kandydata, poprzez pobranie wyników matur, kończąc na wydaniu decyzji o przyjęciu na studia. „Ogłoszenie wyników matur planowane jest na 11 sierpnia, a ten termin decyduje o rozpoczęciu procesu kwalifikacyjnego. W związku z powyższym początek zapisów zostanie przesunięty na 1 czerwca dla kandydatów na kierunek Architektura (koniec zapisów 19 czerwca) i na 1 lipca na pozostałe kierunki studiów. Zakończenie procesu przyjęć na studia stacjonarne pierwszego stopnia planujemy na 4 września” - poinformowała PAP Izabela Koptoń-Ryniec z PW.

Podobnie wygląda sytuacja na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie rekrutacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021 ruszy 13 lipca. Ogłoszenie wyników rekrutacji odbędzie się w większości przypadków 24 sierpnia. Kilka kolejnych terminów rekrutacji - w przypadki niewypełnienia limitu miejsc - przewidziano aż do 3-4 września.

Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie rekrutacja dla cudzoziemców i na studia w językach obcych jest prowadzona od początku roku i przebiega bez zakłóceń - informuje rzecznik uczelni Adrian Ochalik. Jak przypomniał, odbywa się ona elektronicznie. Najpóźniej pod koniec miesiąca ma zostać opublikowany harmonogram rekrutacji dla kandydatów z Polski.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie już w poniedziałek uruchomił internetowy system rekrutacji. „W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, wszystkie terminy rekrutacji zostały dopasowane do nowego harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego. Staraliśmy się wydłużyć je tak, aby 11 sierpnia wszyscy kandydaci po otrzymaniu wyników z egzaminu maturalnego, mieli jeszcze kilka dni na spokojne uzupełnienie swoich danych w Internetowym Systemie Rekrutacji” - powiedział prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Arkadiusz Terman cytowany w komunikacie przesłanym PAP. Szczegółowy harmonogram naboru na studia zostanie podany na stronie internetowej uczelni na początku czerwca.

W przypadku niektórych kierunków uczelnie (np. akademie wychowania fizycznego) wymagały często dodatkowych egzaminów. Rzecznik poznańskiej AWF Lidia Majdecka przekazała PAP, że władze uczelni chcą wycofać się z przeprowadzania dodatkowych egzaminów sprawnościowych przy rekrutacji na poszczególne kierunki. „Ostateczną decyzję do końca maja podejmie Senat uczelni” - mówi.

UG nie zmieni zasad rekrutacji, w tym - przedmiotów, które brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Rzecznik prasowa uczelni Beata Czechowska-Derkacz poinformowała w poniedziałek PAP, że w przypadku dwóch typów studiów - logopedii oraz specjalności sceniczno-menedżerska na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi - kandydaci będą najprawdopodobniej musieli - z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności - przejść sprawdzian przydatności do zawodu.

„Jeżeli chodzi o te kierunki, gdzie oprócz wyników maturalnych są przeprowadzane dodatkowo egzaminy, to zostaną one przeprowadzone w formie zdalnej” - dodał rzecznik UJ Adrian Ochalik.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób odbędzie się rekrutacja na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunki, na które do tej pory wymagano dodatkowych egzaminów. Decyzje w tej sprawie zapadną podczas obrad Senatu WUM 25 maja - przekazała PAP rzecznik prasowy uczelni Marta Wojtach. PAP/ as/