Pomoc dla firm będzie sprawniejsza

Postaramy się usprawnić system podpisywania umów i dystrybucji pomocy dla firm przez urzędy pracy - powiedziała szefowa resortu rozwoju. Poinformowała, że MR pracuje - wspólnie z MKiDN - nad tym, aby w czerwcu można było iść do kina czy teatru.

Wicepremier pytana była w Polsat News m.in. o rozwiązania, które znajdą się w Tarczy 4.0.

„Wraz z kolejnymi etapami odmrażania gospodarki myślimy już coraz częściej i mówimy o instrumentach, które pozwolą wyjść z tego trudnego wirażu przedsiębiorcom. Czyli takie impulsy wzmacniające możliwość inwestowania czy ułatwiające zatrudnienie, ułatwiające eksport. O takich pakietach już dzisiaj myślimy” - powiedziała.

Przyznała, że wielu przedsiębiorców ciągle czeka na pomoc, ale uspokajała, że na pewno ona do nich dotrze. Emilewicz przypomniała, że pierwszy strumień, którym pieniądze trafiają do przedsiębiorców, to Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju - otrzymują je w ciągu trzech dób.

„Po spotkaniu z samorządowcami w tym tygodniu, bo urzędy pracy to domena samorządu, postaramy się jeszcze usprawnić system podpisywania umów i dystrybucji środków przez urzędy pracy” - powiedziała szefowa resortu rozwoju. Zauważyła, że co prawda uznaniowości w urzędach pracy nie ma, ponieważ kryteria ją jasne, ale pomoc opiera się na podpisaniu umowy między pracodawcą a urzędem pracy, stąd dłuższy termin oczekiwania na pieniądze.

Zaznaczyła, że wśród usprawnień znajdują się również rozwiązania zapisane już w Tarczy, czyli możliwość delegowania zmiany miejsca pracy w samorządzie pracownikom, aby można było wzmocnić kadrowo urzędy pracy.

„Myślimy także o tym, aby zredukować część wymagań, jakie stawiamy przed przedsiębiorcami w zakresie dostarczonej dokumentacji” - zapowiedziała. Wskazała, że jeśli na przykład w ciągu miesiąca zmieni się sytuacja pracodawcy i po dwóch tygodniach postoju uruchamia jednak zakład, to żeby nie musiał rozwiązywać umowy, zawiązywać kolejnej, tylko na podstawie szybkiego aneksu mógł nadal korzystać z postojowego.

„Zatem mamy taki katalog - ja zebrałam go od samorządowców - i postaramy się jak najszybciej go wdrożyć, bo mamy nadzieję, że te rozwiązania, uprawnienia urzędów pracy, zostaną w tych urzędach na czas dłuższy” - powiedziała.

Wicepremier mówiła też, że 26 maja ma ruszyć cykl 20 wideokonferencji organizowanych przez resort rozwoju i Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wyjaśniła, że na spotkania te zaprasza i przedsiębiorców, i samorządowców, ale także wszystkich, którzy udzielają zamówień publicznych, są już w procesach ich realizacji albo mają zamiar do nich przystąpić - wszystkie podmioty, które są potencjalnymi beneficjentami rozwiązań z tarczy gospodarczej.

Dodała, że podczas spotkań będzie też mowa o rozwiązaniach, które mają dać impuls dla gospodarki „dzień po COVIDzie”, po jej odmrożeniu - w zakresie budownictwa mieszkaniowego czy w procesach inwestycyjnych.

Emilewicz odniosła się również do zapowiedzi, że być może jeszcze w czerwcu uruchomione byłyby kina i teatry. Wyjaśniła, że resort rozwoju wspiera ministra kultury i dziedzictwa narodowego w przygotowaniu odpowiednich wytycznych i standardów. „Pracujemy nad tym, abyśmy jeszcze w czerwcu mogli wybrać się do kina czy do teatru” - potwierdziła. (PAP)