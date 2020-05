Będą sankcje za działania Chin w Hongkongu?

Ograniczenie przez Pekin autonomii Hongkongu poprzez ustawę ws. bezpieczeństwa narodowego może sprawić, że USA nałożą sankcje i zakwestionują status Hongkongu jako autonomicznego centrum finansowego - powiedział doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa Robert O’Brien

Wygląda na to, że ta (chińska) ustawa o bezpieczeństwie narodowym oznacza właściwie aneksję Hongkongu, a jeśli (władze w Pekinie) to zrobią, to sekretarz (stanu Mike) Pompeo prawdopodobnie nie będzie mógł potwierdzić, że Hongkong zachowuje wysoki stopień autonomii i jeżeli tak się stanie, to nastąpią sankcje, które będą nałożone na Hongkong i Chiny - powiedział O’Brien, występując w programie „Meet the Press” sieci MBC.