Prezydent: chciałbym, żeby armia była nowoczesna i silna

Chciałbym, żeby polska armia była nowoczesna i silna; my nigdy nie będziemy mocarstwem, bo nie mamy takich zadatków, ale możemy być państwem, które przy wsparciu sojuszników spokojnie jest w stanie się obronić - powiedział prezydent Andrzej Duda

Prezydent powiedział w niedzielę w TVP info, iż chciałby, żeby polska armia była nowoczesna i silna. Rzecz jasna proporcjonalnie do naszej wielkości, proporcjonalnie do naszego położenia. My nigdy nie będziemy mocarstwem, bo nie mamy takich zadatków, ale możemy być państwem, które spokojnie jest w stanie przy wsparciu naszych sojuszników, po to jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim - się obronić. I do takiego stanu dążę - podkreślił.

Chciałbym, żeby polski przemysł był w jak największym stopniu do tego zaangażowany, on wymaga oczywiście zmian, on wymaga w wielu punktach przeobrażeń i modernizacji, ale róbmy to – dodał prezydent.

Andrzej Duda był też pytany o zniesienie wiz do USA. Według niego, doprowadziły do tego nasze dobre relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Moje bardzo dobre relacje z prezydentem Donaldem Trumpem, bo przecież na spotkaniu w Białym Domu powiedziałem o tych wizach. Prezydent Trump i członkowie jego administracji byli zdumieni i przypuszczam, że się w ogóle nad tym problemem nie zastanawiali - wyjaśnił prezydent.

Jego zdaniem, wizy mogły być zniesione też dzięki temu, że Polacy wywiązywali się z zobowiązań wizowych.

Składali wnioski. Coraz mniej było odmów, bo coraz więcej ludzi przestrzegało amerykańskiego prawa. Realizowało prawo wizowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, czyli ludzie podchodzili do tego poważnie - powiedział Duda.

A - jak dodał - wynikało to z tego, że przez te pięć lat my Polacy jesteśmy w lepszej sytuacji, jesteśmy zamożniejsi. Już dzisiaj wielu ludzi nawet nie myśli o tym, żeby jechać do Ameryki pracować. Po co? Ludzie jadą do Ameryki turystycznie, jadą na zakupy, chcą zobaczyć ten wielki kraj za oceanem i wracają - powiedział prezydent.

PAP/ mk

